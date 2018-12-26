2018-12-26T11:18:02+03:00
Общество

«Никакого приказа к нам не поступало»: В ННГУ не подтвердили информацию об увольнении Чупрунова

Сейчас ректор вуза проводит рабочие совещания
Юлия ИСАЕВА
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В ННГУ не подтвердили информацию об увольнении ЧупруноваВ ННГУ не подтвердили информацию об увольнении ЧупруноваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Во вторник, 25 декабря, компетентные источники сообщили, что ректор ННГУ имени Лобачевского Евгений Чупрунов, который уже десять лет руководит крупнейшим вузом Нижегородской области, скорее всего, в скором времени будет уволен со своего поста. Причиной стали якобы «плохие показатели главного вуза региона и проблемы с освоением федеральных средств, которые активно вливались в университет».

Однако в самом ННГУ такой информацией не владеют.

- Информации об увольнении ректора у нас нет, и соответствующего приказа из министерства науки и высшего образования РФ не поступало, - рассказали «Комсомольской правде» сотрудники вуза.

По их словам, сейчас Евгений Чупрунов проводит рабочие совещания.

«Комсомолка» отправила запрос в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. На момент публикации ответ еще не поступил.

Напомним, Чупрунов был назначен на пост ректора Нижегородского государственного университета имени Лобачевского в ноябре 2008. До этого он ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой экспериментальной физики физического факультета, затем деканом, а с июля 2006 года по ноябрь 2008 года - проректором по научной работе ННГУ.

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