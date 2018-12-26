«Никакого приказа к нам не поступало»: В ННГУ не подтвердили информацию об увольнении Чупрунова

Во вторник, 25 декабря, компетентные источники сообщили, что ректор ННГУ имени Лобачевского Евгений Чупрунов, который уже десять лет руководит крупнейшим вузом Нижегородской области, скорее всего, в скором времени будет уволен со своего поста. Причиной стали якобы «плохие показатели главного вуза региона и проблемы с освоением федеральных средств, которые активно вливались в университет».

Однако в самом ННГУ такой информацией не владеют.

- Информации об увольнении ректора у нас нет, и соответствующего приказа из министерства науки и высшего образования РФ не поступало, - рассказали «Комсомольской правде» сотрудники вуза.

По их словам, сейчас Евгений Чупрунов проводит рабочие совещания.

«Комсомолка» отправила запрос в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. На момент публикации ответ еще не поступил.

Напомним, Чупрунов был назначен на пост ректора Нижегородского государственного университета имени Лобачевского в ноябре 2008. До этого он ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой экспериментальной физики физического факультета, затем деканом, а с июля 2006 года по ноябрь 2008 года - проректором по научной работе ННГУ.