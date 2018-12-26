ПАО Сбербанк поздравляет нижегородцев с наступающим Новым годом
- Друзья!
Новый год - праздник, полный радостных надежд и ожиданий. Для каждого он несет свои ассоциации: мандарины и аромат хвои, теплый камин и душевная компания, активные прогулки и спорт на свежем воздухе, долгожданные встречи и возможность побыть с любимыми. Пусть Новый год подарит вам новые возможности, знаковые встречи, незабываемые впечатления, удивительные сюрпризы, увлекательные путешествия, профессиональные победы и важные открытия. Пусть он будет к нам благосклонным и защитит от невзгод, потерь и плохих новостей. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, гармонией, приятными эмоциями, возможностью реализовать свой потенциал и достигнуть новых высот. С новым, 2019 годом и Рождеством!
C уважением, Пётр Колтыпин, вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.