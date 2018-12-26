2018-12-26T10:56:25+03:00
Общество

ПАО Сбербанк поздравляет нижегородцев с наступающим Новым годом

Свои пожелания горожанам выразил вице-президент компании Петр Колтыпин
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: СбербанкФото: Сбербанк
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- Друзья!

Новый год - праздник, полный радостных надежд и ожиданий. Для каждого он несет свои ассоциации: мандарины и аромат хвои, теплый камин и душевная компания, активные прогулки и спорт на свежем воздухе, долгожданные встречи и возможность побыть с любимыми. Пусть Новый год подарит вам новые возможности, знаковые встречи, незабываемые впечатления, удивительные сюрпризы, увлекательные путешествия, профессиональные победы и важные открытия. Пусть он будет к нам благосклонным и защитит от невзгод, потерь и плохих новостей. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, гармонией, приятными эмоциями, возможностью реализовать свой потенциал и достигнуть новых высот. С новым, 2019 годом и Рождеством!

C уважением, Пётр Колтыпин, вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

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