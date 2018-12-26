2018-12-26T10:42:41+03:00
Общество

«Сейчас для меня важнее моя семья»: Елизавета Солонченко написала заявление о сложении полномочий депутата думы Нижнего Новгорода

Она проработала в гордуме около 13 лет
Юлия ИСАЕВА
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Елизавета Солонченко покидает думу Нижнего НовгородаЕлизавета Солонченко покидает думу Нижнего НовгородаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Экс-мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко написала заявление о сложении полномочий депутата гордумы. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

- В жизни бывают ситуации, когда надо взять паузу. Паузу в отношениях, паузу в карьере… Поняла, что для меня такой момент наступил сейчас, и решила прекратить свои депутатские полномочия, - сообщила Солонченко.

В конце своего поста экс-глава Нижнего Новгорода отметила, что 13 работы в думе были для нее интересными.

- Всему своё время: поняла, что именно сейчас для меня важнее моя семья, - подытожила она.

Напомним, несколько дней назад один из телеграмм-каналов сообщил, что дома и в офисе у Солонченко якобы проходят обыски, хотя сама она в разговоре с «Комсомольской правдой» пояснила, что никаких обысков нет, добавив, что, если такое произойдёт, то она сразу напишет в соцсетях.

Елизавета Солонченко покинула пост главы Нижнего Новгорода 13 декабря 2017 года. Такое решение было связано с переходом города на одноглавую систему управления – вернуться к этой модели управления предложил губернатор Глеб Никитин практически сразу после своего назначения в октябре.

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