Организаторы назвали даты проведения Alfa Future People 2019

Восемь месяцев и 13 дней осталось до шестого фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People (18+). В среду, 19 декабря, организаторы озвучили даты проведения фестиваля - с 16 по 18 августа.

- Место то же - Большое Козино, Нижегородская область. Не забываем, что в августе длинные летние ночи, и нам понравилось, как в прошлом году работали световые конструкции, - говорится в официальной группе AFP во «Вконтакте».

Кроме того, стартовала продажа билетов (ранее любителям тусовок были доступны только ваучеры).

Цены начинаются от 5750 рублей (VIP-проходку можно купить за 12 тысяч рублей).

- А для тех, кто уже покупал билеты этой категории, есть небольшой сюрприз - ищите его в почте, - заинтриговали организаторы.

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