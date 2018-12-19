«Дед Пихто» за рулем автобуса: Перебранка из-за 28 рублей переросла в гигантский скандал между водителем и пассажиром

Гигантским скандалом закончилась обычная перебранка между пассажиром, водителем и кондуктором автобуса в Нижнем Новгороде. После того как автобуса сломался, нижегородец потребовал вернуть деньги за проезд. Однако вместо этого кондуктор начала скандалить и даже хамить пассажиру.

- Не будет по-твоему! Ничего ты не получишь! Чего-чего-чего, – кинулась передразнивать требовательного пассажира кондуктор, после того как тот пообещал пожаловаться ее руководству. Вслед за этим оскандалившегося кондуктора поддержал и водитель.

- А вы кто? Как Вас зовут? – пытался выяснить личность водителя пассажир.

- Дед Пихто, - представился тот.

Опубликованный в группе «Типичный Нижний» ролик вызвал мгновенную реакцию со стороны нижегородцев. Пользователи интернета наперебой кинулись давать советы герою видео.

- В автобусе разве возвращают? Только в маршрутке. Но! должны пересадить в другой автобус по имеющемуся билету, - объяснила Ольга Мокрова.

- Не возвращают деньги в транспорте, - поддержал ее Дмитрий Алешин. - Ты имеешь право уехать на следующем автобусе по своему билету.

- Чтобы вернуть 28 рублей, нужно ехать к ним в ПАП писать заявление на возврат денег, - возразил Ярослав Анатольев.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже написала запрос в департамент транспорта с просьбой прокомментировать данную ситуацию.