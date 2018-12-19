2018-12-19T15:39:02+03:00
Общество

Клип музыканта из Дзержинска высмеяли в шоу «Студия Союз»

По творению группы «Мозгов OFF» прошелся Алексей Щербаков из Stand Up
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Отрывок из клипа дзержинской группы "Наташа" показали на канале ТНТ.Отрывок из клипа дзержинской группы "Наташа" показали на канале ТНТ.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Лидер группы «Мозгов OFF» Шура Емельянов из Дзержинска получил свою минуту славы на центральном телевидении. Его клип показали в комедийно-музыкальном шоу «Студия Союз» (18+) на телеканале ТНТ, в котором приглашенные гости соревнуются, чтобы выяснить, кто музыкальнее.

Клип лидера группы "Наташа" Шуры Емельянова высмеяли в шоу "Студия Союз".

В одном из туров участникам шоу надо угадать, на какую песню снято то или иное видео. Причем сначала герои знакомятся только с видеорядом, а потом слышат отрывки из разных песен.

В выпуске от 29 ноября звездным гостям «Студии Союз» Надежде Сысоевой и Алексею Щербакову предстояло справиться с клипом, снятом в типичном школьном спортзале. В нем дзержинец Шура Емельянов в светлых брючках и черной кожаной куртке отплясывает странный танец, а на заднем плане пританцовывает брюнетка в откровенном мини.

- Это же спортзал. А дети сидят и ждут, когда урок начнется, - пошутил ведущий Айдар Гараев.

- Физрук вышел и сказал: «Дети, урок отменяется. Сегодня клип снимаем», - продолжил его коллега Виктор Щетков.

Участникам предложили четыре варианта: «На свиданку», «Зинка - жрица любви», «Сидя и лежа бухать» и «Резиновая женщина». Звезды выбрали «Зинку» и… выиграли! Оказалось, что уроженец Нижегородской области, действительно поет про жрицу любви, а еще про муху, которая является источником заразы.

- Хорошая песня, приятно слушать, - заметил Алексей Щербаков.

Еще один ведущий шоу - Александр Алымов - сообщил гостям, что группа, исполнившая этот хит, называется «Мозгов OFF». На что звезда Stand Up выдал: «Группа! Это значит, что они больше, чем один раз, собирались». Все захохотали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности
Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря
«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства
Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды
Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей
Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря
Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований
«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году
Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»
Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки
Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье
Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород
17 нижегородских предприятий получат 73 миллиона рублей на реализацию инвестпроектов
Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс
В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями
Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске
БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию