Клип музыканта из Дзержинска высмеяли в шоу «Студия Союз»

Лидер группы «Мозгов OFF» Шура Емельянов из Дзержинска получил свою минуту славы на центральном телевидении. Его клип показали в комедийно-музыкальном шоу «Студия Союз» (18+) на телеканале ТНТ, в котором приглашенные гости соревнуются, чтобы выяснить, кто музыкальнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/682905" frameborder="0"></iframe> Клип лидера группы "Наташа" Шуры Емельянова высмеяли в шоу "Студия Союз".

В одном из туров участникам шоу надо угадать, на какую песню снято то или иное видео. Причем сначала герои знакомятся только с видеорядом, а потом слышат отрывки из разных песен.

В выпуске от 29 ноября звездным гостям «Студии Союз» Надежде Сысоевой и Алексею Щербакову предстояло справиться с клипом, снятом в типичном школьном спортзале. В нем дзержинец Шура Емельянов в светлых брючках и черной кожаной куртке отплясывает странный танец, а на заднем плане пританцовывает брюнетка в откровенном мини.

- Это же спортзал. А дети сидят и ждут, когда урок начнется, - пошутил ведущий Айдар Гараев.

- Физрук вышел и сказал: «Дети, урок отменяется. Сегодня клип снимаем», - продолжил его коллега Виктор Щетков.

Участникам предложили четыре варианта: «На свиданку», «Зинка - жрица любви», «Сидя и лежа бухать» и «Резиновая женщина». Звезды выбрали «Зинку» и… выиграли! Оказалось, что уроженец Нижегородской области, действительно поет про жрицу любви, а еще про муху, которая является источником заразы.

- Хорошая песня, приятно слушать, - заметил Алексей Щербаков.

Еще один ведущий шоу - Александр Алымов - сообщил гостям, что группа, исполнившая этот хит, называется «Мозгов OFF». На что звезда Stand Up выдал: «Группа! Это значит, что они больше, чем один раз, собирались». Все захохотали.