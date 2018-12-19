2018-12-19T14:03:41+03:00
Общество

Нижегородские звезды шоу «Голос. Дети» выступят на открытии проекта «Короб добрых дел»

Мероприятие состоится в 17:00 в ТРК «Небо»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородские звезды шоу «Голос. Дети» выступят на открытии проекта «Короб добрых дел»Нижегородские звезды шоу «Голос. Дети» выступят на открытии проекта «Короб добрых дел»
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Запуск проекта «Короб добрых дел», в котором примут участие нижегородские таланты – дети, попавшие в шоу «Голос. Дети», состоится в Нижнем Новгороде в среду, 19 декабря. Торжественное мероприятие начнется в 17:00 в ТРК «Небо». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Проект «Короб добрый дел» реализуется при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода. Он проходит уже в седьмой раз, и в этом году основной посыл проекта - «Давайте сделаем Нижний добрее!». Организаторы хотят побудить жителей и гостей города совершать добрые дела – и не только в критических ситуациях, но и в обычных бытовых моментах. Так, например, акция обращает внимание на детей, оказавшихся в канун Нового года в больницах, без близких и родных людей. И, может быть, именно это добро даст детям дополнительный стимул поскорее выздороветь и почувствовать поддержку.

Проект традиционно проходит при поддержке АО «Нижфарм» (входит в группу STADA).

В пяти торговых центрах Нижнего Новгорода будут организованы специализированные точки сбора подарков, которые в дальнейшем будут доставлены бригадами артистов в детские отделения медучреждений города и области, где будут также даны новогодние представления.

Кстати, в проекте уже приняли участие более 20 тысяч человек, и было собрано более 10 тысяч подарков.

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