2018-12-18T10:14:49+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы

У задержанных изъяты боеприпасы и взрывчатка [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Преступная группа восстанавливала боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливала боеприпасы.Преступная группа восстанавливала боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливала боеприпасы.Фото: скрин с видео
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Глава криминального бизнеса и активисты преступной группы задержаны в Москве, а также Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

В Нижегородской, Московской и Брянской областях задержали членов преступной группы.

Установлено, что межрегиональная группа занималась восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготавливала боеприпасы, а после продавала по всей стране.

У задержанных изъято огромное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчаток. Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали патроны.

По результатам экспертиз будут приняты решения о возбуждении уголовных дел в отношении членов преступной группы.

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