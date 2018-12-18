Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы
Глава криминального бизнеса и активисты преступной группы задержаны в Москве, а также Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.
В Нижегородской, Московской и Брянской областях задержали членов преступной группы.
Установлено, что межрегиональная группа занималась восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготавливала боеприпасы, а после продавала по всей стране.
У задержанных изъято огромное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчаток. Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали патроны.
По результатам экспертиз будут приняты решения о возбуждении уголовных дел в отношении членов преступной группы.