Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы

Глава криминального бизнеса и активисты преступной группы задержаны в Москве, а также Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/682745" frameborder="0"></iframe> В Нижегородской, Московской и Брянской областях задержали членов преступной группы.

Установлено, что межрегиональная группа занималась восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготавливала боеприпасы, а после продавала по всей стране.

У задержанных изъято огромное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчаток. Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали патроны.

По результатам экспертиз будут приняты решения о возбуждении уголовных дел в отношении членов преступной группы.