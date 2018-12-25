2018-12-25T17:40:40+03:00
Общество

Нижегородцы встали в девятибалльные пробки вечером 25 декабря

Причиной многокилометровых заторов стали мокрый снег и гололед
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Яндекс.ПробкиФото: Яндекс.Пробки
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Гололед, мокрый снег и потепление до нуля стали причиной многокилометровых пробок в Нижнем Новгороде вечером 25 декабря 2018 года.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, в верхней части города сильно затруднено движение на улицах Белинского, Ванеева, Пискунова, Горького и Родионова, а также проспекте Гагарина. Скорость движения автомобилей там не превышает семи километров в час.

Что касается мостов, то «красный» уровень пробок только на Мызинском, остальные три пока не загружены.

В нижней части города автомобилисты вынуждены стоять в пробках на улицах Баумана, Ярошенко, Коминтерна, Циолковского и Федосеенко. Кроме того, заторы образовались на Московском и Сормовском шоссе.

Напомним, ранее "Комсомолка" представляла подробный прогноз погоды на ближайшую неделю. Уже в понедельник, 24 декабря, температура воздуха поднялась до нуля, а сейчас столбики термометров показывают в районе -5 градусов.

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