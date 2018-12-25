Стоимость проезда в нижегородских электричках снизится

Стоимость проезда одна из наиболее болезненных тем. За последнее время размер платы в общественном транспорте повышался уже несколько раз, а потому новостей об изменения стоимости проезда нижегородцы ждут с замиранием сердца. Однако на этот раз АО «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» удалось удивить даже самых скептичных нижегородцев. Плата за проезд в некоторых электричках будет не повышаться, а понижаться!

С соответствующим предложением АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» обратилась в Региональную службу по тарифам Нижегородской области. После чего было принято решение об уменьшении стоимости проезда сразу по нескольким направлениям.

Теперь из Нижнего Новгорода до Моховых гор на Бору и обратно можно будет добраться не за 56 рублей, а за 46 рублей. Также в пределах Нижнего Новгорода уменьшится плата от Московского вокзала до остановок «Дубравная», «Высоково», «Народная», «Копосово», «Петряевка». Вместо 56 рублей можно будет доехать всего за 28 рублей.

- Стоимость проезда установлена по принципу «один город – одна цена» как в городском общественном транспорте, - разъяснили в АО «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

На остальных маршрутах пригородных поездов стоимость проезда останется на прежнем уровне.

Напомним, начиная с 28 декабря 2018 года изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршруту Нижний Новгород – проспект Гагарина и обратно.

- поезд № 6003/6004 из Нижнего Новгорода отправится в 06:00, а на конечную остановку электричка прибудет в 07:22;

- поезд № 6005/6006 из Нижнего Новгорода отправится в 17:10, на проспект Гагарина она доберется в 18:25;

- поезд № 6013/6014 с проспект Гагарина отправится в 17:40, а в Нижнем Новгороде будет в 19:04;

- поезд № 6015/6016 с проспекта Гагарина отправится в 18:40 и в Нижний Новгород прибудет в 20:05.

А у лектрички Моховые Горы - Нижний Новгород в следующем году появится дополнительная остановка «о.п. Военный Городок». В связи с этим, начиная с 14 января, изменится и расписание движения.

Из Моховых Гор электричка будет выезжать в 18:38, в 18:41-18:42 приедет на Спортивную, затем в 18:44-18:45 пригородный поезд доберется до новой остановки Военный Городок, потом в 18:49-18:50 электричка прибудет на остановку Дружба, в 18:54-19:02 – в Толоконцево, и в Нижний Новгород приедет в 19:14.

Движение электричек в новогодние праздники

В связи с длительными новогодними праздниками движение электричек будет не совсем привычным. Поэтому выбирая время поездки, обязательно уточните, в какое время прибудет пригородный поезд.

- 28 декабря 2018 года электрички будут ездить по расписанию четверга.

- 29 декабря 2018 года – по рабочему дню пятницы;

- 30, 31 декабря 2018 года, 1-7 января 2019 года – по рабочему дню субботы;

- 8 января 2019 года – по рабочему дню воскресенья;

- 9 января 2019 года – по рабочему дню понедельника.

Уточнить всю информацию можно уточнить в Едином информационно-справочном центре ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00,в справочной службе на железнодорожном вокзале, в пригородных билетных кассах, а также на сайтах Горьковской железной дороги и пригородной пассажирской компании АО "ВВППК" http://www.rzd.ru и http://vvppk.ru/.

Изменяется расписание пригородных поездов сообщением Нижний Новгород – проспект Гагарина – Нижний Новгород с 28 декабря.