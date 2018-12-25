2018-12-25T09:40:38+03:00
Общество

Группа поддержки нижегородского «Торпедо» претендует на звание самой красивой в КХЛ

Итоги голосования будут подведены в 11:00 25 декабря
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: ХК "Торпедо"Фото: ХК "Торпедо"
Изменить размер текста:

Девушки из группы поддержки нижегородского ХК «Торпедо» участвуют в конкурсе на звание самой красивой в Континентальной хоккейной лиге. Они уже вышли в финал, где борются с с конкурентками из "Авангарда", минского "Динамо" и "Северстали".

Проголосовать за группу поддержки "Торпедо" можно здесь.

Фото: ХК "Торпедо"

Фото: ХК "Торпедо"

Итоги голосования будут подведены в 11:00 25 декабря.

Torpedo STARS – относительно молодой коллектив чирлидеров: группа была основана в 2011 году. В основном составе коллектива семь девушек с хореографической и спортивной подготовкой, обладающих эффектной внешностью и заразительной энергией.

Фото: ХК "Торпедо"

Фото: ХК "Торпедо"

Сейчас "Торпедо" находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вадим Власов: «Мы входим в тройку лидеров по стране по нацпроекту “Безопасные и качественные дороги”»
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчевуо будущей строительно-ремонтной кампании, первых итогах работы общественных наблюдателей,предстоящем запуске АСКОП и других проектах ведомст
Новости 24
В Нижегородской области создадут Центр содействия строительству
МЧС: 25 декабря в Нижнем Новгороде ожидаются мокрый снег и гололед
«Торпедо» уступило ХК «Сочи» в матче КХЛ со счетом 2:5
Дом на Вятской будет сдан в эксплуатацию после решения вопроса с парковкой
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Бывший глава Сормовского района Валерий Моисеев станет депутатом гордумы
Благотворительный танцевально-музыкальный спектакль на льду «Новогодняя феерия» состоялся в Кстове
Более 700 нижегородцев посетили фестиваль абхазской культуры в Арзамасе
Анатолий Лесун: «Запуск электрички от Нижнего Новгорода до Кстова - это коммерчески непривлекательный проект»
Центр по подготовке специалистов для работы на ВСМ создадут в Нижнем Новгороде
Пропавшая в Нижнем Новгороде 58-летняя Людмила Тиханова найдена мертвой
Детский сад в Ближнем Борисове откроется 25 декабря
Замгубернатора поручил руководству «Торпедо» регулярно проводить встречи с родителями воспитанников СДЮШОР
Венские вафли появятся в нижегородских школах в начале 2019 года
Нижегородец, жестоко убивший свою подругу кирпичом, предстал перед судом
«Торпедо» на выезде сыграет с ХК «Сочи» 24 декабря