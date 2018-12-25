Группа поддержки нижегородского «Торпедо» претендует на звание самой красивой в КХЛ

Девушки из группы поддержки нижегородского ХК «Торпедо» участвуют в конкурсе на звание самой красивой в Континентальной хоккейной лиге. Они уже вышли в финал, где борются с с конкурентками из "Авангарда", минского "Динамо" и "Северстали".

Проголосовать за группу поддержки "Торпедо" можно здесь.

Фото: ХК "Торпедо"

Итоги голосования будут подведены в 11:00 25 декабря.

Torpedo STARS – относительно молодой коллектив чирлидеров: группа была основана в 2011 году. В основном составе коллектива семь девушек с хореографической и спортивной подготовкой, обладающих эффектной внешностью и заразительной энергией.

Фото: ХК "Торпедо"

Сейчас "Торпедо" находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.