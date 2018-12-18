Страшная трагедия произошла в городе Выкса Нижегородской области вечером 18 декабря 2018 года. Около 18.00 уставшие после работы нижегородцы возвращались с работы домой в привычном автобусе, мечтая о горячем ужине и уютном диване. Обычный зимний вечер: ни снегопада, ни сильного гололеда, ни ураганного ветра, словом, ничего не предвещало беды. Но в районе Почтовой улицы 61-летнему водителю ПАЗика стало плохо. Контролировать свои действия он уже не мог, и автобус, не тормозя, съехал с дороги и на полном ходу врезался в дерево.

Автобус с пассажирами на полном ходу врезался в дерево в Нижегородской области. Фото: Дмитрий Подорожный

В этот момент в автобусе находилось 15 человек. По словам очевидцев, 12 пассажиров и водитель получили травмы. Четверных увезли в больницу. Насколько серьезно они пострадали, неизвестно. Остальным пассажирам оказали помощь на месте и отпустили домой.