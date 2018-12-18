Меценат из палат: 75-летний пенсионер отремонтировал целое отделение больницы

«Я сам отремонтирую палату!»

Старый залатанный линолеум, потрескавшийся потолок, облупившиеся стены - палата № 13 в терапевтическом отделении Краснобаковской районной больницы одним своим видом нагоняла тоску на пациентов. Но местные давно привыкли к такому положению дел - что ж сделаешь, если больница старая? Пока в сентябре 2016 года в отделении не появился весьма необычный пациент - маленький сухонький старичок с деловым видом осматривал каждый угол палаты, недовольно хмыкая в усы и вздыхая. Казалось, его цепкий взгляд подмечает каждую мелочь

- Да разве тут можно поправиться?! - наконец выкрикнул он в сердцах и, схватив трость, выскочил в коридор. Прихрамывая, он направился прямиком в кабинет главного врача.

- Жаловаться пошел... Не иначе, - заключили его соседи по палате. Но не тут-то было. К руководству больницы 75-летний Василий Петрович Найденко пришел не с жалобами, а с предложением. Да таким, что главный врач ушам своим не поверила,

- Людмила Александровна, я хочу за свой счет отремонтировать палату № 13, - выпалил он с порога. - Я уже все подсчитал, моей пенсии как раз хватит.

Перепуганная Людмила Быстрова от такой тирады поначалу даже растерялась. Нельзя сказать, что больницей совсем не занимались - только недавно в других отделениях провели ремонт почти на 20 миллионов рублей. А вот до терапевтического отделения руки действительно не доходили. Но брать деньги на ремонт от пациентов, да еще и пожилых… Такого главврач даже в страшном сне не могла представить!

- Василий Петрович, да что же вы такое придумали? - засуетилась Людмила Быстрова. - Поставим отделение в план и отремонтируем за счет государства. Зачем вам расходоваться?

Но спорить с активным пенсионером оказалось ох как нелегко - на все возражения врача он твердил одно и то же: «Я все равно отремонтирую эту палату!» Не сумев его отговорить, Людмила Быстрова взяла время на раздумья - втайне надеясь, что старичок забудет о своей сумасбродной затее.

В каждой палате новая мебель и картины.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С миру по нитке…

Но Василий Петрович о своем проекте не только не забыл, а начал потихоньку составлять смету: во сколько обойдутся строительные материалы, во - сколько новая мебель. Тут как нельзя кстати пришлось строительное образование. Спустя пару дней он вновь заявился в кабинет главного врача - уже с готовыми расчетами.

- Я решил в палате все сделать на высшем уровне: организуем ремонт, купим новую мебель, повесим картины. Я уже все заказал по интернету, - радостно заявил старичок. - Пусть пациенты тут себя чувствуют как дома. На все про все потребуется ровно 21 тысяча рублей - как раз моя месячная пенсия.

Спустя неделю в отделении уже вовсю кипела работа. Благо расходоваться на строителей не пришлось - в штате больницы, помимо привычных сантехников и электриков, оказалась пара отделочниц. Их взяли на случай, если придется что-то где-то подкрасить. Тут-то они и пригодились - стараниями Василия Петровича работы у них оказалось непочатый край.

- Сначала он отремонтировал одну палату, потом другую, - вспоминают строители. - А затем это все разрослось в настоящий благотворительный проект!

К проекту «Делай добро» стали один за другим подключаться местные жители: школьные учителя, воспитатели детских садов, сотрудники полиции, бизнесмены. Кто одну тысячу рублей даст, кто - две, а кто - и все десять.

- На дверях каждой палаты я вывешиваю список меценатов, которые принимали участие в ремонте, - рассказывает Василий Петрович. - Чтобы пациенты знали своих героев! Многие отказываются, но я настаиваю - это обязательная часть проекта.

«Проект сделаем межрегиональным!»

На дверях некоторых палат висит список из десятка фамилий, а кто-то справляется с ремонтом в одиночку - тут уж все зависит от финансовых возможностей. За два года существования проекта в нем приняли участие свыше 150 человек. Их стараниями были отремонтированы 20 палат и три процедурных кабинета. Теперь можно с уверенностью сказать - терапевтическое отделение в больнице сдано «под ключ»!

Сейчас к проекту подключились уже больше 150 человек.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Я уверен, что это очень хороший проект, ведь участвующие в нем люди демонстрируют нам пример истинного милосердия, - отметил приехавший на открытие отделения после ремонта министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов. - Причем особенно важно, что Василий Петрович лично выбирает и строительные материалы, и контролирует ход работ. Это настоящий народный контроль! Мы собираемся использовать его опыт, когда начнем капитальный ремонт других отделений. Краснобаковская больница уже включена в план капремонта на 2019 год. На нее будет выделено около пяти-шести миллионов рублей. Эти средства пойдут на внутренние работы: ремонт коридоров, устройство вентиляции в операционном блоке и другие. Мы рассчитываем, что Василий Петрович лично проконтролирует и эти работы.

Впрочем, просить активного пациента дважды не придется. Он сам признает, что без проекта попросту не представляет своей жизни.

- Я не привык останавливаться на полпути, а сейчас, я считаю, мы прошли только половину - сколько в больнице еще отделений?! - смеется Василий Петрович. - Если не станет моего проекта, то я, получается, отжил - никому больше и не нужен. Только этим проектом и живу.

Тем более что с каждым днем проект становится все популярнее - люди начали присылать пожертвования даже из других городов России.

- Недавно пенсионер из Ростова-на-Дону прислал четыре тысячи рублей - дескать, пускай хоть у вас хорошо будет! - вспоминает Василий Петрович. - Я надеюсь, что такие проекты подхватят и в других городах России. Ведь прежде чем критиковать и ругаться, надо спросить самих себя: а что лично мы хорошего для общества сделали?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

153 человека сейчас являются участниками проекта «Делай добро».

897 тысяч рублей собрано жителями Красных Баков за два года существования проекта.

23 кабинета отремонтировано в больнице на эти средства.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

Этим летом в Забайкалье жители сами отремонтировали дорогу к двум местным школам. На свои средства они заказали грейдер, асфальтоукладчик и 20 машин с землей.

А в поселке Белые Берега в Брянской области местные жители в январе 2018 года за выходные построили арочный мост к Молодежному пляжу.