Разыскиваются свидетели столкновения двух автомобилей на трассе Выкса - Сатис

Семья Егоровых из Сатиса Нижегородской области попала в серьезное ДТП 16 декабря. В тот же день к нижегородцам обратился Александр Егоров с просьбой откликнуться тем, кто видел, как произошла авария.

Авария случилась в 11.10 на 98 км трассы Выкса - Вознесенское - Сатис.Фото: СОЦСЕТИ

- Муж, жена и ребенок пяти месяцев выехали с Сар-Майдана Вознесенского района. Не доезжая поселка Нарышкино на встречу «Волге» вылетел Kia. В результате мама пятимесячного ребенка с переломами ключицы и голени попала в больницу Арзамаса, - говорится в соцсетях.

По информации УГИБДД по Нижегородской области, авария случилась в 11.10 на 98 км трассы Выкса - Вознесенское - Сатис столкнулись Kia Rio и «Волга».

- 32-летний водитель Kia Rio со стажем 13 лет, находясь в алкогольном опьянении, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ 31105, - пояснили в ГИБДД. - В результате ДТП пострадали водитель Kia и пассажиры «Волги».

Авария случилась в 11.10 на 98 км трассы Выкса - Вознесенское - Сатис.Фото: СОЦСЕТИ

Пьяный водитель получил ушиб мягких тканей головы, ссадины левой брови и рану кисти (после осмотра был отпущен). 39-летняя женщина, ехавшая в «Волге» со своим ребенком, получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой нижней конечности. Ее пришлось госпитализировать. А пятимесячному мальчику, который находился в детском кресле на заднем сидении, госпитализация не понадобилась.

Теперь родственники разыскивают очевидцев аварии. Связаться с Егоровыми можно по телефону 8-920-253-16-91.

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