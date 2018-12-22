Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области

На трассе в районе городского округа Навашино Нижегородской области в субботу, 22 декабря, опрокинулся автобус Setra с пассажирами. По предварительной версии, 59-летний водитель не справился с управлением.

В салоне автобуса находиось 36 человек, которые ехали из Москвы в один из духовных центров Нижегородской области - Дивеево. По словам очевидцев, в аварии пострадало шесть человек: пятерым врачи оказали помощь на месте, а один человек был госпитализирован. Пока неизвестно, кто это был: водитель или пассажир, а также непонятно насколько серьезные травмы он получил.

Со слов очевидцев, водитель ехал достаточно осторожно, однако дорога, видимо, оказалась слишком скользкой.

- Люди добрые, водилы, как рабы, работают круглосуточно за копейки. Вы другого ожидали? - написал в комментариях в социальной сети Иван Боков. - Автобусы месяцами без ремонта!