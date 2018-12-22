2018-12-22T13:47:24+03:00
Общество

Необычные снеговики появились в Нижнем Новгороде

Креативность снежных скульптур не знает границ
Юлия ДАНЧЕНКО
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Необычные снеговики появились в Нижнем НовгородеНеобычные снеговики появились в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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Снега в этом году уже нападало достаточно много, в общем материала для творчества хоть отбавляй. Нижегородцы, которые, видимо, сильно соскучились по творчеству, решили больше не сдерживать себя и дать волю своей фантазии, а заодно и порадовать окружающих.

Неизвестные народные художники вышли на улицы и стали лепить. Но не обычных снеговиков с морковкой и ведром вместо шляпы, а настоящие скульптуры. При этом некоторые использовали не только местные сугробы, но и деревья, растущие по соседству.

Так, на улицах Нижнего Новгорода появился заяц, которому удалось просунуться сквозь дерево.

- Круто! Ново! – восхитился Евгений Радимов.

- Уличные скульпторы, спасибо, конечно, за ваше творчество, но от неожиданности в темноте от таких скульптур можно обделаться. Но вообще, молодцы! - написал анонимный автор.

Необычные снеговики появились в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Необычные снеговики появились в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ

Но особый бум на улицах города поклонников спортивного мужского торса.

- Рождение снежного человека, прокомментировал скульптуру Арнольда Шварцнегера Александр Рубцов.

- Мощь, - коротко выразила свои эмоции Кристина Ким.

Необычные снеговики появились в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Необычные снеговики появились в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ

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