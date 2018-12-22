Перспективы развития самбо в Нижегородской области обсудили в кремле

Нижегородские самбисты известны не только на территории всей России, но и за рубежом. Так, на чемпионате мира по самбо, который проходил с 8 по 12 ноября в Бухаресте, сразу три нижегородских самбиста привезли медали: Александр Нестеров стал чемпионом мира в боевом самбо, золотую медаль в спортивном самбо завоевал Андрей Кубарьков, а Руслан Багдасарян привез с чемпионата мира серебряную медаль в спортивном самбо. При этом у нижегородских спортсменов далеко не самые лучшие условия для занятий любимым видом спорта. В правительстве Нижегородской области решили исправить ситуацию.

- У нас в Нижегородской области очень развит этот вид спорта. Особенно в таких городах как Кстово, Нижний Новгород, Выкса, Павлово. Тем не менее, практически везде у спортсменов достаточно непростые условия, в которых они тренируются: нет своей базы, каждый занимается, где может, - отметил заместитель губернатора Александр Югов. - Мы будем развивать этот вид спорта, чтобы сохранялась преемственность поколений. Нам важно помочь людям, которые живут этим видом спорта.

Сегодня в Нижегородской области самбо занимается восемь тысяч человек в 18 отделениях ДЮСШ и СДЮСШОР.

К сожалению, ни о каких конкретных мерах поддержки этого вида спорта заместитель губернатора не сказал. Однако известно, что самая известная нижегородская школа самбо в Кстове с 1 января 2019 года переходит в ведение областного правительства.

- Мы планируем увеличить объем средств, выделенный на содержание спортсменов и тренерского штаба, чтобы они качественно выполняли задачи, которые поставлены перед ними, - отметил заместитель Александр Югов во время посещения школы.

Напомним, кстовская школа самбо обратила на себя внимание во время скандала, когда 11 заслуженных тренеров написали заявления об уходе.

- К ним постоянно придираются, лишили их премий, в результате в прошлом месяце они получили по 10 тысяч рублей, - возмущались родители детей, которые там занимались. – На такие деньги разве можно жить?! А ведь это тренеры, которые воспитывают чемпионов.

Поддержал тренеров родной школы и шестикратный чемпион по боевому самбо Вячеслав Василевский, который несколько лет тренировался в кстовской Академии. Благодаря ему о проблемах кстовской школы самбо узнали в правительстве Нижегородской области, что ускорило передачу школы в ведение правительства.