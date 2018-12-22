Прогноз погода на 22-23 декабря в Нижнем Новгороде: холодно и снег

Не только нижегородцы готовятся к Новому году, но и погода в нашем регионе установилась новогодняя: все вокруг запорошило снегом, и город стал похож на сказку.

По данным Gismetio, в субботу, 22 декабря, днем столбики термометров будут показывать от – 9 до - 8 градусов. Ночью станет холоднее – до – 14 градусов. Целый день будет падать легкий снежок. К вечеру количество осадков немного увеличится.

И днем, и ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4м/с, а при порывах будет достигать 8м/с. Относительная влажность составит 85 процентов, а атмосферное давление – 759 мм ртутного столба.

В воскресенье, 23 декабря, морозец ожидается сильнее. Температура воздуха днем составит от -11 до -10 градусов, а ночью столбики термометров упадут до – 12 градусов. При этом будет дуть восточный ветер силой 4 м/с, а при порывах он будет достигать 8-9 м/с. Вечером ветер усилится до 5 м/с, а при порывах будет дуть с силой 9 м/с.

Днем будет ясно, в середине дня возможен небольшой снежок, который не продлится очень долго. Относительная влажность составит 82 -84 процента, атмосферное давление – 756 мм ртутного столба.