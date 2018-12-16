БК «Нижний Новгород» разгромил подмосковные «Химки» со счетом 80:93

Матч между баскетбольным клубом «Нижний Новгород» и подмосковными «Химками» оказался зрелищным и горячим по накалу страстей. С самого начала соперники задали мощный темп игре.

- Зоран Лукич выпустил на паркет полностью русскую пятерку, и по первым минутам матча она справилась с главной задачей: поддержала агрессивный темп игры «Химок» и сумела сдержать их в защите, - сообщается на сайте баскетбольного клуба «Нижний Новгород». - Во второй десятиминутке темп баскетбола заметно спал, что оказалось на руку «Нижнему Новгороду». Игроки в черно-белой форме цепко преследовали оппонентов в защите и ко второй половине отрезка сумели создать максимальное в первой половине преимущество в пять очков.

Свое преимущество нижегородцы старались сохранять на протяжении всей игры. Однако решающими оказались штрафные броски.

- За семь с половиной минуты до финала Иван Стребков заработал право на штрафные броски после попытки трехочкового броска, и в этот момент тренер соперника Георгиос Барцокас получил технический фол, - говорится в сообщении. – При этом Иван пробил все четыре штрафных точно.

В конечном итоге матч завершился со счетом 80:93 в пользу Нижнего Новгорода.

- Это заслуженная победа. Откровенно говоря, «Химки» не были похожи сами на себя, - заявил главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич по итогам матча. - У них отсутствовали лидеры Швед, Гилл и Маркович, и у их поражения есть причины. «Химки» не показали баскетбола своего уровня, и им не хватило этого, чтобы обыграть «Нижний».