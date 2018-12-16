2018-12-16T16:00:25+03:00
Общество

Памятник муравью, чугунный пятак и пляжные зоны: Как изменились после благоустройства нижегородские скверы

В Нижнем Новгороде оценили реализацию проектов, выбранных горожанами
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Памятник муравью, чугунный пятак и пляжные зоны: Как изменились после благоустройства нижегородские скверы.Памятник муравью, чугунный пятак и пляжные зоны: Как изменились после благоустройства нижегородские скверы.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
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Долгие обсуждения, шумные дискуссии и рейтинговое голосование - за выбор общественных территорий, благоустраиваемых в этом году, нижегородцы взялись всем миром. Все это дало свои результаты - к делу подключили экспертов, общественных активистов и даже в помощь им создали специальный Институт развития городской среды, который и взял на себя контроль над реализацией программы. «Комсомолка» выяснила, удалось ли благоустроить нижегородские скверы.

Сквер в центре Сормова

В Сормовском районе в программу благоустройства угодил любимый сормовичами «Пятак», на котором уже многие десятилетия нижегородцы назначают свидания. В ходе реализации проекта здесь полностью заменили брусчатку, разбили газоны, установили скамейки и урны. В обновленном сквере появилось больше зелени: здесь посадили 46 лип и 627 кустов барбариса. Ну а чтобы нижегородцы не заблудились среди всей этой красоты, в новую брусчатку вмонтировали стальные навигаторы, указывающие направления к Сормовскому парку и Спасо-Преображенскому собору. При этом знаменитый «Пятак» не потерял своей прелести, здесь сохранили чугунный памятник «пятирублевке» и часы.

В сквере на улице Прыгунова оборудовали деревянный настил. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В сквере на улице Прыгунова оборудовали деревянный настил.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Щелоковский хутор

Здесь работы велись сразу на трех озерах, расположенных в Советском и Приокском районах. Поначалу дела шли не очень хорошо: экологи жаловались на спил деревьев, жители - на затянувшиеся работы. Однако подрядчики все равно успели завершить первую очередь проекта в запланированные сроки. В ходе благоустройства были оборудованы пляжные зоны, проложены прогулочные дорожки, сделаны дощатые настилы. На следующий год на втором озере запланированы инженерные работы, связанные с реконструкцией дамбы. Кроме того, там планируется установить дополнительное освещение. Все работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года.

Сквер на улице Прыгунова

Этот сквер давно считался среди автозаводцев настоящим пустырем. Однако в этом году он изменился до неузнаваемости: здесь были установлены две детские игровые площадки с покрытием и оборудованием, три спортивные площадки с теннисными столами, полем для игр в баскетбол, воркаут-площадкой, а также девять площадок тихого отдыха с качелями, цветниками и скамейками.

В сквере на улице Прыгунова оборудовали деревянный настил. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В сквере на улице Прыгунова оборудовали деревянный настил.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Одна зона была оборудована по мотивам басни Бианки про муравья по согласованию с детской библиотекой. Здесь был сделан деревянный настил из лиственницы площадью 110 квадратных метров, где дети смогут играть и читать вместе с работниками библиотеки. Здесь же установлен памятник муравью. Кроме того, были проведены работы по озеленению - высажены 68 деревьев и 232 куста. Однако этого всего оказалось недостаточно. В 2019 году здесь будут высажены еще тысяча кустарников и несколько десятков деревьев.

Сквер имени Григорьева

То, что на этой территории подрядчик отнесся к реализации проекта с душой, отметили и жители, и представители районной администрации. Здесь были объединены сразу три типа общественных пространств: площадка для проведения мероприятий, классический сквер с местами для отдыха и зона со спортивной и детской площадками.

В сквере им. Григорьева появилась спортивная зона. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В сквере им. Григорьева появилась спортивная зона.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Кроме того, озеленение здесь пришлось выполнять практически с нуля: за осень тут было высажено 170 деревьев, две тысячи кустарников и разбит газон.

Парк «Дубки»

Снискавший дурную славу среди нижегородцев парк «Дубки» в Ленинском районе в этом году здорово преобразился. Здесь были проложены радиальные дорожки, установлено освещение, сделана лыжня и установлена детская площадка. При этом в отличие от других мест здесь обошлись без вырубки - вместо этого с помощью проектировщиков дорожкам придали изогнутый вид, чтобы не повредить деревья.

В парке "Дубки" теперь есть детская площадка. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В парке "Дубки" теперь есть детская площадка.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

До сих пор не завершены работы еще в двух нижегородких парках. Среди отстающих оказались сквер имени Грабина в Московском районе и сквер 1905 года. И там, и там работам не видно ни конца, ни края.

- В связи с неоднократным переносом сроков проведения открытого аукциона, связанных с недобросовестными участниками электронных торгов, а также в связи с задержкой сроков поставки материала, сроки благоустройства сквера имени 1905 года существенно сместились, - сообщили в администрации Нижегородского района. - Завершить работы по благоустройству сквера запланировано до конца года. На следующий этап благоустройства перенесены работы, которые невозможно выполнить в существующих погодных условиях - освещение, частичное озеленение и другие.

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