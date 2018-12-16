2018-12-16T12:50:23+03:00
Общество

«Вы нарушили правила парковки»: В Нижнем Новгороде появился новый вид мошенничества

Его жертвами становятся нарушители правил парковки и обычные автомобилисты
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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ФОТО: группа "Кстати".ФОТО: группа "Кстати".
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В Нижнем Новгороде теперь стоит быть внимательнее не только во время поездки, но и во время парковки – новый вид мошенничества придумали нижегородские злоумышленники.

- Вы нарушили правила парковки: статья 12.19 КоАП, - говорится в листовках, прикрепленных прямо к автомобилям и размещенных в группе "Кстати". – Штраф по этой статье составляет 3000 рублей. Нарушение зафиксировано на фото, в том числе государственный номер вашего автомобиля. Необходимо перевести 490 рублей на QIWI-кошелек в течение двух дней. Если деньги не поступят в течение двух дней, то данные о нарушении будут переданы в ГИБДД.

Впрочем, нижегородцы отреагировали на это новшество по-разному. Часть горожан сразу сочла это мошенничеством и заявила, что платить ни в коем случае нельзя.

- Нам тоже такие ложили у подъезда на машины, - рассказала в комментарии Елена Мельникова. - Притом там стоит очень много машин, но выбрали только которые подороже, это обычный развод.

Однако у них нашлись и противники, которые посчитали угрозу передачи данных в ГИБДД вполне реальной.

- Это не мошенничество, а шантаж, - уверен Женя Гаевский. - Объясняю для непонятливых: он сфоткал вашу машину и если вы ему не заплатите, то заплатите штраф в ГИБДД. А уж что вы хотите заплатить больше, решайте сами. А лучше не нарушайте!

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