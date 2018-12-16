2018-12-16T11:41:59+03:00
Общество

Музей-заповедник в Большом Болдине могут передать в федеральную собственность

С такой инициативой выступили министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Музей-заповедник в Большом Болдине могут передать в федеральную собственность.Музей-заповедник в Большом Болдине могут передать в федеральную собственность.Фото: Мария СОЛЕЕВА
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Совсем скоро Большеболдинский музей-заповедник и туристический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров» могут ждать заметные преобразования. И все благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встречи министра культуры России Владимира Мединского и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Мы договорились с Владимиром Мединским, что министерство культуры России поддержит правительство Нижегородской области в вопросе возможной передачи музея в федеральную собственность, - сообщил Глеб Никитин. - Мы планируем совместно обратиться к правительству страны с таким предложением.

Впрочем, изменения ожидают не только Большое Болдино. Большие перспективы открываются и перед кластером «Арзамас-Дивеево-Саров».

- Владимир Мединский поддержал предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров, - подытожил Глеб Никитин.

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