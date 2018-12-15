2018-12-15T13:15:00+03:00
Общество

Прогноз погоды на 15-16 декабря в Нижнем Новгороде: резкое похолодание и снег

Столбики термометров опустятся до -16 градусов
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородцев ждут морозные выходныеНижегородцев ждут морозные выходныеФото: Евгения ГУСЕВА
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Наконец-то выходные! Минувшая рабочая неделя в Нижнем Новгороде была достаточно теплой для зимы. Столбики термометра показывали примерно -2 градуса. Однако в ночь с 14 на 15 декабря они резко упали.

С самого утра в субботу температура воздуха составляла -8 градусов. Скорость ветра не превышает трех с половиной метров в секунду. Ближе к вечеру станет еще холоднее: синоптики прогнозируют -12 к вечеру, а в ночное время подморозит до -15. В течение всего дня будет идти небольшой снег.

В воскресенье, 16 декабря, ситуация особо не поменяется. В утренние часы ожидается до -14 радусов? К обеду немного прогреется: столбики термометров поднимутся на три градуса выше. Ветер стихнет, его скорость опустится ниже метра в секунду. К ночи синоптики обещают до -10. Также в течение дня будет падать снег.

Такая погода продержится в течение всей следующей недели. Утепляйтесь!

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