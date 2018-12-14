2018-12-14T10:07:49+03:00
Общество

10 полезных подарков туристу на Новый Год

В преддверии Нового года нам всем хочется побыть тем самым Дедом Морозом, который исполняет желания
Эльвира ОСИПОВА
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10 полезных подарков туристу на Новый Год10 полезных подарков туристу на Новый Год
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Если ваши близкие любят путешествия, то сеть магазинов «СнарЯжение» поможет Вам подобрать идеальный подарок!

Термосы и термокружки.

Беспроигрышный подарок как для людей, которые ходят в походы, так и для тех, кто часто в дороге.

Шарфы, банданы и балаклавы Buff

Этот мультифункциональный аксессуар различных расцветок подойдет для лыжников, сноубордистов, бегунов и туристов.

Санки – ватрушки

Катание со снежной горы – самая распространенная зимняя забава! Этот подарок никого не оставит равнодушным. В магазинах «СнарЯжение» есть санки для детей и взрослых, одинарные и двойные!

Термобелье

Это очень полезный долговечный подарок, нужный практически любому человеку, за исключением тех, кто не покидает свой дом. Получив дорогое термобелье в подарок, человек будет его носить и удивляться, как вообще жил без него раньше, и будет искренне вам благодарен.

Термоноски

Ох уж эти шутки про носки в подарок… но речь идет не о простых носках. Даря термоноски, вы дарите защиту от холода, вы дарите комфорт и заботу.

Стельки с подогревом

Зимние походы, лыжи, рыбалка станут более комфортными вместе с этим изобретением. Имея в своем снаряжении стельки с подогревом, каждый сможет проводить больше времени на свежем воздухе, не задумываясь над выбором обуви в любой мороз!

Для тех, кто планирует путешествия в жаркие страны в магазинах «СнарЯжение» тоже есть выбор подарков!

Первое, что пригодится такому туристу – подушка для путешествий под поясницу и для шеи.

Данный подарок придаст комфорт любому путешествию.

Качественная дорожная подушка должна быть сделана из высококачественных материалов, в противном случае она не сможет противостоять суровым дорожным условиям.

Рюкзаки Deuter

Пригодятся для туристов, путешествующих налегке!

По удобству такой рюкзак не уступает туристическому. Главный его плюс–вместительность, в него легко влезает ноутбук, при этом он подходит под габариты ручной клади почти всех авиакомпаний!

Еще один полезный подарок – гермочехлы для мобильной техники

Ваши друзья обязательно оценят такой подарок, ведь из отпуска они смогут привезти фотографии, сделанные под водой!

А чтобы точно не промахнуться с подарком, Вы можете приобрести подарочный сертификат сети магазинов «СнарЯжение».

Ну и какой Новый год без акций? В наших магазинах до 31 декабря действуют скидки до 40% на товары для туризма и активного отдыха!

Количество подарков ограничено.

Подробности в сети магазинов «СнарЯжение».

г. Нижний Новгород:

просп. Гагарина, 29А, 8(831)220-27-12

Московское шоссе, 12, ТРЦ РИО, 8(831)211-27-71

Казанское шоссе,11, ТРК Индиго LIFE, 8(831)422-03-26

Г. Чебоксары:

Просп. Московский, 40, ТЦ Меридиан 8(8352)222-648

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