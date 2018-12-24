Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 24 декабря

Вечером 24 декабря 2018 года в Нижнем Новгороде зафиксированы пробки в девять баллов. Причиной стали снег и потепление.

В верхней части города самые крупные заторы образовались на проспекте Гагарина в обе стороны, на улице Белинского в сторону ТЦ «Небо», на уливе Ванеева и на улице Родионова. Скорость движения на этих участках не превышает семи километров в час.

В нижней части автомобилисты стоят на Бурнаковском проезде, Московском и Сормовском шоссе, а также на улицах Коминтерна и Циолковского.

«Красный» уровень пробок зафиксирован только на Мызинском мосту в сторону улицы Новикова-Прибоя. Остальные три – «зеленые» и «желтые».

Напомним, ранее "Комсомолка" представляла подробный прогноз погоды на ближайшую неделю. Синоптики прогнозируют потепление. К обеду 24 декабря температура воздуха поднялась до нуля, а сейчас столбики термометров показывают в районе -1 градуса.