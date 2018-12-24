Рисунки нижегородских школьников украсят резиденцию Деда Мороза и попадут в Третьяковку

Творческий благотворительный проект МТС «Поколение М» совместно с Дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий при поддержке правительства Нижегородской области объявляет конкурс для юных художников, верящих в зимние чудеса и любящих природу. Лучшие рисунки юных нижегородцев могут принести своим авторам главные призы проекта – поездку в Москву в гости к Смешарикам и участие в специальной экспозиции «Поколения М» в Третьяковской галерее осенью 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо нарисовать один или несколько рисунков на новогоднюю тематику и загрузить их на сайт «Поколения М»:

- дети 6-10 лет – тема «Новогодняя сказка», номинация «Рисуй со Смешариками»

- дети 11-18 лет – тема «Зимний пейзаж», номинация «Третьяковская галерея – online»

Оригиналы рисунков необходимо подписать, указав ФИО автора и контактный телефон, и принести в резиденцию Деда Мороза, расположенную на стадионе «Нижний Новгород», до 10 января. Оценивать работы юных нижегородцев на региональном этапе конкурса будет жюри, состоящее из местных художников и преподавателей живописи. Подведение итогов и награждение победителей состоится в канун Старого Нового года в резиденции новогоднего волшебника, а тройка победителей будет награждена призами от МТС и «Поколения М».

Все выложенные на сайте «Поколения М» рисунки также автоматически попадают в федеральный этап проекта, главными призами в котором являются поездка в столицу на стажировку к создателям «Смешариков) (дети 6-10 лет) и участие в специальной экспозиции «Поколения М» в Третьяковской галерее (дети 11-18 лет). Выставка победителей «Поколения М» в Третьяковке пройдет осенью 2019 года и будет приурочена к открытию экспозиции выдающего русского пейзажиста Василия Поленова.

О проекте «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие. За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. В рамках «Поколения М» собрано около 16 миллионов рублей, которые направлены на операции 49 детям.

Проект «Поколение М»:

лауреат Премии Станиславского за 2014 год за развитие талантов детей в регионах России, срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям;

финалист главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards 2015 (Великобритания);

победитель в номинации «Геймификация и онлайн-конкурсы» в конкурсе In2 SABRE Awards 2015 (Великобритания);

лауреат Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» в 2015 году;

обладатель награды «Лидеры корпоративной благотворительности 2015» за творческий подход к благотворительности;

победитель премии «HR-бренд» за 2016 году в номинации «Большое сердце» как самый социально ориентированный проект среди лучших работодателей России;

лауреат Премии «Digital Communications AWARDS – 2017» в номинации Digital-проекты и стратегии / КСО-коммуникации.

лауреат премии «Effie Awards Russia 2017» в номинации «Вклад в общее благо. Социальная ответственность и устойчивое развитие»

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Пресс-служба МТС в Поволжье

Татьяна Выводнова

тел. 8(917)121-04-70

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