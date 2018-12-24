Появились подробности жуткого ДТП с перевернувшимся автобусом в Навашине

В минувшую субботу, 22 декабря 2018 года, в Навашине автобус вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась около трех часов дня на улице Дорожная.

Водитель автобуса марки «Сетра» не справился с управлением. В результате пострадали шесть пассажиров.

Самые серьезные ранения – гематому височной области и ушибы –получила женщина 1959 года рождения. Ее госпитализировали с места происшествия. Остальные пять человек – трое мужчин и две женщины – были осмотрены врачами и отпущены. У них зафиксированы раны, гематомы и ушибы.

К сожалению, это не первая авария с пассажирским автобусом за прошедшую неделю. Вечером 18 декабря страшная авария с пассажирским автобусом произошла в Выксе Нижегородской области. Во время поездки 61-летнему водителю ПАЗика стало плохо. Контролировать свои действия он не мог, и автобус, съехав с дороги, на полном ходу врезался в дерево. После той аварии четыре человека попали в больницу, в том числе и водитель ПАЗика.