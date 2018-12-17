ЛУКОЙЛ подвел итоги конкурса «Чистый взгляд»

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») при поддержке администрации Кстовского муниципального района подвели итоги конкурса детского рисунка на экологическую тематику «Чистый взгляд». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

15 декабря 2018 года в городе Кстово в ДК Нефтехимиков прошло заключительное мероприятие конкурса. В стенах дома культуры детей ждали сказочные герои, выставка лучших работ, сладкие сюрпризы от организаторов. Но самым главным подарком стало представление «Снежная королева».

Более 300 работ представили школьники 1-4 классов города Кстово и Кстовского района на конкурс в номинации: «Редкие животные Нижегородской области», «Редкие растения Нижегородской области».

- Конкурс детского рисунка «Чистый взгляд» проводится Компанией ЛУКОЙЛ уже 10 лет. В Нижегородской области – во второй раз и уже зарекомендовал себя. «Чистый взгляд» служит мотивацией для ребят не только показать свои творческие способности, но и научиться бережно относиться к флоре и фауне родного края,- отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

Все финалисты получили дипломы за участие в конкурсе.

- Для школьников Кстовского района появилось еще одно традиционное знаковое событие - финал конкурса рисунка на тему экологии «Чистый взгляд». Синергия изобразительных средств и экологического образования – отличная идея Компании ЛУКОЙЛ в воспитании поколения, которое понимает важность сохранения природы, - рассказал заместитель главы администрации Кстовского района Леонид Стрельцов и поблагодарил Компанию «ЛУКОЙЛ».