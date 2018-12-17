От разговоров – к конкретным проектам: Эксперты рассказали, какие пространства будут благоустроены в Дзержинске и Кстове в 2019 году

12 декабря в «Комсомольской правде - Нижний Новгород» прошла пресс-конференция, посвященная итогам всероссийского конкурса «Артновация» и проекта «Городские реновации». Эксперты рассказали, какие общественные пространства будут благоустроены в Дзержинске и Кстове в 2019 году и как вовлечь в такую работу начинающих архитекторов и молодежь.

«Городские реновации»

Не так давно в Дзержинске и Кстове были подведены итоги проекта «Городские реновации», основной целью которого, по словам организаторов, является создание сообщества из людей разных возрастов. Именно они будут активно участвовать в развитии городской среды. Этот проект реализовывался совместно с ПАО «Сибур холдинг».

- Они нас поддерживают, помогают, они заинтересованы в том, чтобы населению жилось лучше, а городская среда сохранялась. Кроме того, у «Сибур Холдинг» есть конкурс «Формула хороших дел», в котором может принять участие любой житель, - рассказала в ходе пресс-конференции в «Комсомольской правде – Нижний Новгород» заместитель директора центра компетенций по вопросам городской среды минстроя РФ и координатор проекта «Городские реновации» Анастасия Мохова.

Заместитель директора центра компетенций по вопросам городской среды минстроя РФ и координатор проекта «Городские реновации» Анастасия МоховаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В течение осени организаторы проводили серию встреч с жителями, уделяя особое внимание понятию «добрососедство», чтобы соседи мирно уживались внутри дворовых территорий. В мероприятиях приняли участие порядка 350 человек из Кстова и Дзержинска. В итоге были разработаны две концепции благоустройства: площади Ленина в Кстове и парка культуры и отдыха в Дзержинске.

- Обе эти концепции будут доведены до администрации, и планируется, что в 2019 году площадь Ленина включат в федеральный проект «Формирование городской среды» и благоустроят в рамках этого проекта. Парк культуры в Дзержинске – это исторический центр города, он входит в концепцию малых городов исторических поселений, которой занимается минстрой РФ. Мы уже на финальной стадии договоренности с мэрией, чтобы парк был включен в заявку на конкурс. Можно выиграть до 50 миллионов рублей на благоустройство, - объяснила Мохова.

Кроме того, в следующем году и в Дзержинске, и в Кстове будут созданы специальные арт-пространства, где будет собираться активная молодежь.

«Артновация»

Второй год подряд в Нижнем Новгороде проводится всероссийский конкурс проектов «Артновация», организованный Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом, Союзом архитекторов России, Центром компетенций по вопросам городской среды минстроя РФ и проектом «Городские реновации». Он направлен на поиск инновационных решений для повышения качества жизни населения путем сохранения культурного наследия и переосмысления общепринятого понятия комфорта и доступности среды. А начиналось все, как оказалось, с простого конкурса в Дзержинске.

- Три года назад мы с думой Дзержинска решили организовать городской конкурс «Лучший двор». Там принимали участие студенты ННГАСУ и молодые архитекторы. На основании мнения жителей мы отобрали лучшие площадки для разработки проектной документации. Выяснилось, что разработки студентов иногда стоят выше разработок уже состоявшихся архитекторов. И тогда мы решили распространить это на всероссийский уровень, - поделился ректор ННГАСУ Андрей Лапшин.

Ректор ННГАСУ Андрей ЛапшинФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В этом году «Артновация» проходила с октября по декабрь. В заочном этапе приняли участие более 500 человек из разных уголков России: Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Волгограда, Ростова-на-Дону и других городов. В финал вышли 50 лучших работ, 20 из которых были созданы нижегородцами. Победители были определены в трех номинациях: «Создавай: Дворовые территории и общественные пространства», «Сохраняй: Историко-культурное наследие» и «Развивай: Айдентика и городская навигация».

Выбрать лучший проект было непросто. По словам архитектора и члена жюри конкурса «Артновация» Александра Гребенникова, достойных кандидатов было много:

- Всех нужно было запомнить, чтобы потом делать обзоры и обсуждать их работу. Выбирать было очень сложно. Все работы оказались достойными и интересными. Кстати, одно из условий участия – проекты должны быть основаны на реальности, быть привязаны к конкретным местам (скверам, улицам и паркам).

Архитектор и член жюри конкурса «Артновация» Александр ГребенниковФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По мнению Андрея Лапшина, в таких мероприятиях главное – набраться опыта:

- Цель конкурса заключается не только в демонстрировании умений, но и создание условий для разработки и реализации предложений для улучшения городской среды. Студенты и молодые архитекторы обмениваются опытом, учатся и совершенствуются.

Говоря о будущем, организаторы конкурса отметили, что хотели бы расширить одну из номинаций, больше взаимодействовать с минстроем РФ, а главное – делать мир эстетичным. И конкурс «Артновация» стал в этом деле хорошей традицией.