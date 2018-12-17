Афиша Нижнего Новгорода с 19 по 26 декабря: пингви-шоу «Ласта-Рика», Кремлевская елка и вернисаж в Арсенале

Штраус. Жизнь артиста

Печальная история красивой любви, гибнущей из-за сословных предрассудков. В основу сюжета положены сто писем из нежной переписки Иоганна Штрауса и русской аристократки Ольги Смирнитской.

Беспечно гуляющий Павловск восторженно рукоплещет знаменитому маэстро и известному покорителю женских сердец Иоганну Штраусу. В праздной и чопорной толпе артист встречается глазами с влюбленным взглядом прелестной девушки, которой суждено стать его несбыточной мечтой и музой навсегда… (12+)

21 декабря, 18.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 100 - 550 рублей

«Золотая коллекция»: И. С. Бах

В филармонии состоится второй концерт Абонемента № 2 «Золотая коллекция». В программе прозвучат сочинения И. С. Баха: концерты для скрипки с оркестром ля минор, Ми мажор и «Рождественская оратория» для хора, солистов и оркестра на библейские тексты. В концерте примут участие: лауреат международных конкурсов Иван Почекин, скрипка (Москва), Академический симфонический оркестр под управлением Александра Скульского, Камерный хор «Нижний Новгород», Капелла мальчиков и хор юношей Хорового колледжа им. Л. К. Сивухина. (6+)

22 декабря, 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1000 рублей

Кремлевская елка

«Я сам!» - часто повторяют дети, изучая новую игрушку. А если эта игрушка - волшебная палочка? А если всего 9 желаний? А если надо справиться со злыми волшебниками, у которых тоже есть палочки?

В канун Нового года Баба Яга собирается испортить всем праздник. Злые волшебники из разных сказок советуют ей отыскать недовольных Новым годом детей: кому подарки не нравятся, кому конфеты не те... И пусть эти дети хором закричат Деду Морозу, что не рад ему никто. Главный герой (мальчишка, случайно попавший в сказку) благодаря 9 чудесам волшебной палочки, словам «Я сам!», помощи Деда Мороза и ребят из зала рушит планы злодеев и спасает новогодний праздник. (0+)

27 декабря - 6 января в 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00

Билеты: 300 - 450 рублей

«Аленький цветочек»

Музыкальный спектакль создан по мотивам доброй и трогательной сказки Сергея Аксакова. Этот русский вариант «Красавицы и чудовища» писатель записал от своей ключницы Пелагеи двести лет назад. Невероятные приключения, удивительные превращения, шумный восточный базар, далекий таинственный остров, где живет заколдованное чудище и злая ведьма, а главное - любовь, способная за безобразной внешностью разглядеть доброе и чуткое сердце, - все самые чарующие детскую душу фантазии соединились в этом вечном сюжете. (0+)

22 - 30 декабря в 11.00 и 14.00

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 300 - 700 рублей

«Волк, рок-н-ролл и козлята»

Однажды в размеренную жизнь Козы тети Маши, ее козлят и жителей деревни врывается вихрем хулиганская стая во главе с Волком дядей Серым… Помните продолжение известной сказки? Только это совсем другая история! Оказывается, Волк вовсе не собирается съесть ребят-козлят. А козлята с утра до вечера проказничают и веселятся, поджидая возвращения любимой мамочки с ярмарки. Коза тетя Маша - молодая очаровательная особа, у которой не только доброе сердце, острые рога, но и смелый язычок. Ох, достанется от нее Волку! Дядя Серый тоже не робкого десятка - на оскорбление обидчице ответит по-волчьи. Неожиданный поворот событий… Ни за что не догадаетесь, чем закончится эта история. Знает обо всем только загадочный Волшебник Трикстер. Постановка насыщена яркими образами, запоминающимися мелодиями, веселыми песнями и танцами. (6+)

22 декабря - 8 января в 11.00 и 14.00

Театр юного зрителя, ул. Максима Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 300 - 500 рублей

«Щелкунчик»

Удивительная история, произошедшая с детьми в канун Рождества, оживет на наших глазах благодаря удивительному искусству песочной анимации, живой музыке и голосу чтеца. И действительно, когда руки художника - мастера песочной анимации - создают на светящемся столе волшебные, перетекающие друг в друга образы, звучит живая музыка, а голоса актеров доносят до нас первые слова истории - глаз оторвать невозможно. (0+)

23 декабря в 12.00

Арт-клуб «Маяковка,10», ул. Рождественская, 10; тел. 291-76-81

Билеты: 500 рублей

Новогоднее пингви-шоу «Ласта-Рика»

В честь 100-летия российского цирка нижегородцы увидят на одном манеже легендарные цирковые аттракционы, в том числе с участием пингвинов, которые удивляют своей непосредственностью и природным артистизмом. Пляжную вечеринку устроят пеликаны и морские львы. Ну и как же без австралийского кенгуру - настоящего боксера! Своей красотой и грацией восхищают разноцветные попугаи, которые ездят на велосипеде и играют в баскетбол. В шоу принимают участие и другие дрессированные животные: 12 королевских пуделей, капуцин и даже гусь. Украшением шоу станут «Звездные канатоходцы Волжанские». За праздничное настроение на манеже будет отвечать легенда цирка клоун Май. (0+)

22 декабря - 13 января

Нижегородский цирк, ул. Коммунистическая, 38; тел. 246-40-00

Билеты: 700 - 1800 рублей

«Лучший ученик Айвазовского. Михаил Алисов»

Нижегородский художественный музей впервые в Нижнем Новгороде представляет выставку Михаила Алисова (1859-1933) - художника-пейзажиста, мариниста, ученика И. К. Айвазовского. Это настоящий подарок для широкой публики, так как имя художника известно в большей степени искусствоведам и антикварам.

Основу экспозиции составляют 30 произведений Алисова из частной коллекции. В настоящее время это наиболее полное собрание произведений художника в России, отражающее все грани и этапы его творчества. Выставку дополнят произведения Алисова из собрания НГХМ. (0+)

С 15 декабря

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону

«Бумажные истории» и «Механизм бессмертия»

Накануне Нового года в Арсенале пройдет тройной вернисаж. В работах, представленных на выставке «Something else. Новая художественная сцена Англии», можно увидеть отсылки к классическим живописным образам, мифологическим сюжетам и археологическим находкам, однако их эстетика неразрывно связана с художественным наследием XX века и современным бытом. Повседневность, какой мы видим ее сегодня, например, на фотографиях в социальных сетях, переносится на холсты художников вместе с их собственными фантазиями. (12+)

Выставка «Бумажные истории» знакомит зрителей с бук-артом, скетчбуками, комиксами, а также всевозможными промежуточными рисовано-печатными формами. Выставка на фоне коллекции лубка, который в значительной мере был историческим предшественником опытов современных художников в составлении авторских отчетов, журналов, дневников, манифестов, размышлений, рисованных фантазий - словом, «бумажных историй». (12+)

«Механизм бессмертия» - новый проект Ивана Плюща, в котором художник взаимодействует с пространством нижегородского «Арсенала» и размышляет о времени, памяти и повседневных человеческих эмоциях. Зрители приглашаются в путешествие по выдуманному парку развлечений, где знакомые с детства аттракционы принимают новые символические формы. (0+)

С 20 декабря

ГЦСИ «Арсенал», Кремль, корп. 6; тел. 422-45-54

Билеты: уточняйте по телефону