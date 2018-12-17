Финал конкурса «Мисс Нижний Новгород 2019» пройдет в формате иммерсивного шоу

Впервые за много лет финал конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» (16+) пройдет не в театре «Комедiя», а в центре творческих индустрий «Маяк». Финал состоится 1 февраля в 19.00.

- Финал будет иммерсивным. Первый раз за всю историю конкурса. Каждый зритель сможет полностью погрузиться в мир эстетики и красоты, - обещают организаторы.

"Комсомолка" побывала на кастинге конкурса "Мисс Нижний Новгород 2019"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Добавим, что в этот раз темой конкурса стал авангард! Посмотреть на уникальное шоу, а также стать его частью (раз оно иммерсивное) смогут все желающие. Билеты поступят в продажу 20 декабря. Стоимость можно уточнить по телефону +7-906-365-05-60.

Хореограф занималась с финалистками, смотрела на их способности и желание участвовать в «Мисс Нижний Новгород».

СПРАВКА

Конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород» проводится ежегодно с 1995 года. В 2006 году он получил статус регионального и проходит под патронатом губернатора Нижегородской области. В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 15 до 25 лет, ростом не ниже 168 сантиметров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финалистки конкурса "Мисс Нижний Новгород 2019" попали в шоу "Вечерний Ургант"

Нижегородские красавицы получили свою минуту славы благодаря Дмитрию Маликову (подробности)

Мисс Нижний Новгород-2017 призвала нижегородцев участвовать в конкурсе на должность министра экологии

Модель сама зарегистрировалась на портале «Команда правительства» (подробности)

Ряды красавиц редеют: жюри конкурса «Мисс Нижний Новгород» попрощалось с четырьмя финалистками (подробности)

Народные танцы, чтение стихов и традиционный шпагат: как проходил кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород – 2018»

В отборе участвовали танцовщицы, юрист, фотограф, ветеринар, бухгалтер и гимнастка (подробности)