2018-12-17T14:04:31+03:00
Общество

Финал конкурса «Мисс Нижний Новгород 2019» пройдет в формате иммерсивного шоу

Организаторы обещают: зрители смогут погрузиться в мир эстетики и красоты
Анастасия НАЗАРОВА
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На афише финала конкурса обладательница титула "Мисс Нижний Новгород 2017" Дарья Картышова.На афише финала конкурса обладательница титула "Мисс Нижний Новгород 2017" Дарья Картышова.
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Впервые за много лет финал конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» (16+) пройдет не в театре «Комедiя», а в центре творческих индустрий «Маяк». Финал состоится 1 февраля в 19.00.

- Финал будет иммерсивным. Первый раз за всю историю конкурса. Каждый зритель сможет полностью погрузиться в мир эстетики и красоты, - обещают организаторы.

"Комсомолка" побывала на кастинге конкурса "Мисс Нижний Новгород 2019" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

"Комсомолка" побывала на кастинге конкурса "Мисс Нижний Новгород 2019"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Добавим, что в этот раз темой конкурса стал авангард! Посмотреть на уникальное шоу, а также стать его частью (раз оно иммерсивное) смогут все желающие. Билеты поступят в продажу 20 декабря. Стоимость можно уточнить по телефону +7-906-365-05-60.

Хореограф занималась с финалистками, смотрела на их способности и желание участвовать в «Мисс Нижний Новгород».

Хореограф занималась с финалистками, смотрела на их способности и желание участвовать в «Мисс Нижний Новгород».

СПРАВКА

Конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород» проводится ежегодно с 1995 года. В 2006 году он получил статус регионального и проходит под патронатом губернатора Нижегородской области. В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 15 до 25 лет, ростом не ниже 168 сантиметров.

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