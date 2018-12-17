Кинозал, хоккейная площадка и бильярд: В Тоншаеве открылся ФОК «Старт»

В пятницу, 14 декабря 2018 года, в Тоншаеве открылся физкультурно оздоровительный комплекс «Старт». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, он стал 37-м в регионе.

На открытии присутствовал исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр Югов. Свои поздравления жителям Тоншаева также выразил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

- Поздравляю с открытием такого масштабного спортивного объекта! Развитие массового спорта - одна из приоритетных задач Стратегии развития Нижегородской области. Наша цель – дать возможность заниматься спортом как можно большему числу жителей области, - пояснил он.

В открывшемся «Старте» есть спортзал для занятий фитнесом и хореографией, хоккейная площадка, два бассейна, кинозал на 49 мест, а также залы для занятия единоборствами, теннисом, бильярдом и тир. На территории ФОКа также работает футбольное поле.

Напомним, в сентябре 2018 года в Дальнеконстантиновском районе началось троительство физкультурно-оздоровительного комплекса. тоимость проекта – порядка 500 миллионов рублей. Новый ФОК должен открыть свои двери уже в сентябре следующего года.