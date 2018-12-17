2018-12-17T11:44:25+03:00
Общество

Кинозал, хоккейная площадка и бильярд: В Тоншаеве открылся ФОК «Старт»

Он стал 37-м в Нижегородской области
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 декабря 2018 года, в Тоншаеве открылся физкультурно оздоровительный комплекс «Старт». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, он стал 37-м в регионе.

На открытии присутствовал исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр Югов. Свои поздравления жителям Тоншаева также выразил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

- Поздравляю с открытием такого масштабного спортивного объекта! Развитие массового спорта - одна из приоритетных задач Стратегии развития Нижегородской области. Наша цель – дать возможность заниматься спортом как можно большему числу жителей области, - пояснил он.

В открывшемся «Старте» есть спортзал для занятий фитнесом и хореографией, хоккейная площадка, два бассейна, кинозал на 49 мест, а также залы для занятия единоборствами, теннисом, бильярдом и тир. На территории ФОКа также работает футбольное поле.

Напомним, в сентябре 2018 года в Дальнеконстантиновском районе началось троительство физкультурно-оздоровительного комплекса. тоимость проекта – порядка 500 миллионов рублей. Новый ФОК должен открыть свои двери уже в сентябре следующего года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства
Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды
Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей
Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря
Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований
«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году
Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»
Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки
Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье
Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород
17 нижегородских предприятий получат 73 миллиона рублей на реализацию инвестпроектов
Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс
В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями
Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске
БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию