«А ля рус» VS Евростайл: Нижегородцы не могут определиться, какая новогодняя елка должна стоять на площади Минина

Вот и в Нижний Новгород пришел праздник! На центральной площади появилась зеленая красавица, усыпанная желтыми огоньками и красными шарами. Установка новогодней елки, высота которой достигает 22 метров, а ширина - около 10,2 метра, завершилась 16 декабря.

А вам какая елка больше нравится?.А вам какая елка больше нравится?. Your turn!

Еще осенью глава города Владимир Панов поинтересовался у жителей, нужно ли менять главную елку на площади Минина и Пожарского. Отклики не заставили себя ждать. Положа руку на сердце, нижегородцы признались: елки последних лет были «премерзкие».

Новая елочка, усыпанная желтыми огоньками, стоит на площади Минина и Пожарского. Фото: Владимир Панов

И вот в сердце города появилась нарядная елочка, которую, кажется, теперь видно из космоса - так ярко она сверкает в темное время. Однако символ Нового года оценили не все: кто-то считает, что елка, стоявшая на площади Минина прошлой зимой, была красивее, да и на дерево больше походила.

- Вроде зеленая должна быть. В лесу она росла! - написал Владимир Ильичев.

- Зеленая лучше была. И зачем такую дорогую? (установка елки обошлась в 10 миллионов рублей. - Прим. ред.) - поинтересовалась Ираида Жоржевна.

- Она выглядит не как настоящая елка, а как искусственная бижутерия, - считает Вячеслав Терентьев.

Купленная в 2018 году елка тоже зеленая. Фото: Владимир Панов

Другие пользователи «Фейсбука» отметили, что наконец в городе появилась стильная елка приятного цвета.

- Новая круче! Евростайл, - прокомментировал Александр Лощилов.

- Если чисто визуально оценивать, то новая мне нравится больше. Старая была «а ля рус», слегка аляповатая. Новая в стиле европейских рождественских рынков. Может, это и цену частично объясняет, - написала Екатерина Кольчугина.

- Очень красиво. Пожелания нижегородцев выполнено. Это очень радует! Спасибо, - добавила Екатерина Деулина.

Справедливости ради добавим, что новая елка тоже зеленая! Только понять это можно при дневном свете, когда не горит иллюминация, либо подойдя впритык к символу Нового года.