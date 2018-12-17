За здоровьем в Онли Клиник! Бетанкура, 2!
Современный медицинский центр Онли Клиник работает уже более 5 лет в сфере оказания платной медицинской помощи взрослому населению Нижнего Новгорода, области и гостям нашего города.
Онли Клиник расположен в Нижнем Новгороде по адресу ул. Бетанкура, д. 2, в районе ТЦ "7 Небо", рядом с новым международным стадионом «Нижний Новгород» и вновь открывшейся станцией метро «Стрелка».
Онли Клиник является многопрофильным лечебным учреждением, здесь оказывается широкий спектр платных медицинских услуг.
Основной принцип работы нашего медицинского центра – это комплексный подход к здоровью каждого пациента!
Наши мощности, современные методики лечения, уникальное оборудование, высокопрофессиональный врачебный состав дают возможность обследовать каждого обратившегося к нам пациента досконально! Комплексный подход к здоровью каждого пациента позволяет выявлять опасные заболевания на начальной стадии.
Только качественная диагностика и полное обследование являются гарантией верного диагноза и правильного курса лечения.
С гордостью можно сказать, что уровень оказываемых услуг в Онли Клиник - это уровень медицины мирового уровня!
Нет такой проблемы, с которой человек не мог бы к нам обратиться!
За все годы существования Онли Клиник мы помогли более 60 000 пациентам!
Доверьте свое здоровье Центру Современной Медицины Онли Клиник в Нижнем Новгороде
Много лет наша частная Клиника Онли Клиник в Нижнем Новгороде специализировалась на эффективном лечении геморроя и трещин прямой кишки, лечении простатита и аденомы простаты, на оказании помощи женщинам по решению всех вопросов, связанных с женским здоровьем, а также на лечении кожных заболеваний, лабораторной и ультразвуковой диагностике.
С 2014 года помимо урологии, проктологии, акушерства и гинекологии, дерматологии, ультразвуковых исследований и лабораторной диагностики в Онли Клиник работают новые медицинские направления:
- хирургия,
- кардиология,
- неврология,
- эндоскопия,
- терапия
Также лабораторная диагностика расширена собственной оперативной лабораторией, в том числе анализом ДНК, исследованиями по определению отцовства, материнства, родства и предродовым определением пола ребенка и определением отцовства на ранних сроках беременности женщины.
В 2018 году мы построили собственную операционную, где проводим востребованные хирургические вмешательства, в основном касающиеся деликатного здоровья мужчин и женщин.
Также мы предоставляем пребывание в дневном стационаре и выписываем больничные листы.
Наш парк медицинского оборудования значительно обновлен в этом году. За прошедший год приобретены дезартеризатор Ангиодин – Прокто, трехволновой лазер Megic3, гистроскопический и цистоскопический аппарат Карл Штольц.
Обратиться в частный медицинский Центр Онли Клиник необходимо при первых симптомах недомогания!
Диагностика и последующее лечение в частной клинике проводятся высококвалифицированными докторами
К сожалению, большинство людей затягивают визит к врачу. А заболевание в это время проходит свою начальную стадию и может перейти в хроническую форму и значительно усложнить процесс выздоровления.
Дорогие друзья! Если вы хотите всегда быть здоровы, не следует медлить — приходите в Медицинский центр Онли Клиник по адресу Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 2 при первом обнаружении симптомов заболевания.
Чем раньше будет диагностирована болезнь, тем быстрее и эффективнее будет процесс лечения!
Благодарности многих наших пациентов вы можете увидеть на нашем сайте в разделе отзывы или прочитать в книге почетных пациентов, которая находится в Клинике.
Онли Клиник – медицинский центр мирового уровня!
Наши телефоны работают круглосуточно! 277 66 88 или 8800 250 68 63
Наш адрес: Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 2
Наш сайт www.onlyclinic.ru
Медицинский Центр предоставляет возможность беспроцентной рассрочки на необходимое лечение
В Онли Клиник очень удобный график работы