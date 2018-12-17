За здоровьем в Онли Клиник! Бетанкура, 2!

Современный медицинский центр Онли Клиник работает уже более 5 лет в сфере оказания платной медицинской помощи взрослому населению Нижнего Новгорода, области и гостям нашего города.

Онли Клиник расположен в Нижнем Новгороде по адресу ул. Бетанкура, д. 2, в районе ТЦ "7 Небо", рядом с новым международным стадионом «Нижний Новгород» и вновь открывшейся станцией метро «Стрелка».

Онли Клиник является многопрофильным лечебным учреждением, здесь оказывается широкий спектр платных медицинских услуг.

Основной принцип работы нашего медицинского центра – это комплексный подход к здоровью каждого пациента!

Наши мощности, современные методики лечения, уникальное оборудование, высокопрофессиональный врачебный состав дают возможность обследовать каждого обратившегося к нам пациента досконально! Комплексный подход к здоровью каждого пациента позволяет выявлять опасные заболевания на начальной стадии.

Только качественная диагностика и полное обследование являются гарантией верного диагноза и правильного курса лечения.

С гордостью можно сказать, что уровень оказываемых услуг в Онли Клиник - это уровень медицины мирового уровня!

Нет такой проблемы, с которой человек не мог бы к нам обратиться!

За все годы существования Онли Клиник мы помогли более 60 000 пациентам!

Доверьте свое здоровье Центру Современной Медицины Онли Клиник в Нижнем Новгороде

Много лет наша частная Клиника Онли Клиник в Нижнем Новгороде специализировалась на эффективном лечении геморроя и трещин прямой кишки, лечении простатита и аденомы простаты, на оказании помощи женщинам по решению всех вопросов, связанных с женским здоровьем, а также на лечении кожных заболеваний, лабораторной и ультразвуковой диагностике.

В 2014 году по просьбе наших многочисленных клиентов, у нас были открыты такие отделения:С 1 февраля 2014 года помимо урологии, проктологии, акушерства и гинекологии, дерматологии, ультразвуковых исследований и лабораторной диагностики в Онли Клиник работают новые медицинские направления:

Также лабораторная диагностика расширена собственной оперативной лабораторией, в том числе анализом ДНК, исследованиями по определению отцовства, материнства, родства и предродовым определением пола ребенка и определением отцовства на ранних сроках беременности женщины.

В 2018 году мы построили собственную операционную, где проводим востребованные хирургические вмешательства, в основном касающиеся деликатного здоровья мужчин и женщин.

Также мы предоставляем пребывание в дневном стационаре и выписываем больничные листы.

Наш парк медицинского оборудования значительно обновлен в этом году. За прошедший год приобретены дезартеризатор Ангиодин – Прокто, трехволновой лазер Megic3, гистроскопический и цистоскопический аппарат Карл Штольц.

Обратиться в частный медицинский Центр Онли Клиник необходимо при первых симптомах недомогания!

Диагностика и последующее лечение в частной клинике проводятся высококвалифицированными докторами

К сожалению, большинство людей затягивают визит к врачу. А заболевание в это время проходит свою начальную стадию и может перейти в хроническую форму и значительно усложнить процесс выздоровления.

Дорогие друзья! Если вы хотите всегда быть здоровы, не следует медлить — приходите в Медицинский центр Онли Клиник по адресу Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 2 при первом обнаружении симптомов заболевания.

Чем раньше будет диагностирована болезнь, тем быстрее и эффективнее будет процесс лечения!

Благодарности многих наших пациентов вы можете увидеть на нашем сайте в разделе отзывы или прочитать в книге почетных пациентов, которая находится в Клинике.

Наша миссия: дать возможность каждому человеку получить высококвалифицированную медицинскую помощь и сервис высокого уровня в Нижнем Новгороде.

Онли Клиник – медицинский центр мирового уровня!

Наши телефоны работают круглосуточно! 277 66 88 или 8800 250 68 63

Наш адрес: Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 2

Наш сайт www.onlyclinic.ru

Центр Современной Медицины Онли Клиник – одна из ведущих платных медицинских Клиник Нижнего Новгорода и области в 2016 году.

Медицинский Центр предоставляет возможность беспроцентной рассрочки на необходимое лечение

Принципы работы медицинского Центра: высочайший уровень сервиса, профессионализм врачей, уникальное оборудование.

Что скрывается за этими «громкими» словами? Каждодневный труд, неиссякаемая любовь к людям и высочайший профессионализм врачей медицинского Центра:

Пн. – Пт. 9.00 – 20.00;

Сб. 9.00 – 18.00;

Вс. с 9.00 до 16.00