Нижегородцы с нетерпением ждут новых утвержденных тарифов на вывоз мусора, которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Сегодня, 21 декабря, стало известно, что среднегодовой тариф на вывоз мусора в Нижегородской области составит от 602 до 744 рублей за кубометр в зависмости от места проживания. При этом рост платы граждан по всем коммунальным услугам, включая ТКО, составит менее пяти процентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Во время встречи с губернатором Глебом Никитиным и.о.министра экологии Нижегородской области Наталья Мочалина рассказала, что для жителей многоквартирных домов плата будет исчисляться из количества квадратных метров жилья – так же, как это происходит сегодня. Жители частного сектора будут платить, исходя из числа проживающих. Такое решение защищает от существенного роста коммунальной платы пожилых людей, проживающих в одиночку в частном доме на селе. При этом, по словам Натальи Мочалиной, в областном центре люди создают больше мусора, чем сельские жители, поэтому для Нижнего Новгорода определен норматив 2,87 кубических метра на человека в год, на остальной территории Нижегородской области – 2,36 кубических метра на человека в год.

По словам руководителя региональной службы по тарифам Алексея Малухина, среднегодовой тариф установлен в размере от 602 до 744 рублей за кубометр, в зависимости от зоны проживания. Для горожан ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится в среднем на один рубль с квадратного метра. В общем же рост платы по всем коммунальным услугам, включая ТКО, составит менее пяти процентов.

- При переходе на новую систему обращения с ТКО две наши первоочередные задачи – обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора региональными операторами уже с 1 января и помочь социально незащищенным людям, чтобы новая система обращения с коммунальными отходами не ударила по их кошельку, - сформулировал задачу для регионального правительства Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что необходимо предусмотреть компенсации по оплате новой коммунальной услуги для социально-незащищенных категорий граждан.

- Меры поддержки должны распространяться не только на льготников, но и на тех жителей области, кто проживает на территориях, где тариф выше среднеобластных значений, - отметил Глеб Никитин и поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву подготовить предложения по введению таких дополнительных компенсаций.

Помимо этого, домоуправляющие компании обязаны уменьшить сумму в строке «содержание жилого помещения», вычтя из этой суммы свои затраты на вывоз мусора. Если ДУКи этого не сделают, то сведения об этих домоуправляющих компаниях Глеб Никитин поручил направлять в правоохранительные органы.