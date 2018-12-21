2018-12-21T15:59:59+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Сроки обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами должны соблюдаться неукоснительно»

Члены правительства Нижегородской области обсудили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
Юлия ДАНЧЕНКО
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Глеб Никитин: «Сроки обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами должны соблюдаться неукоснительно»Глеб Никитин: «Сроки обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами должны соблюдаться неукоснительно»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На заседании правительства Нижегородской области 21 декабря региональный министр здравоохранения Антон Шаклунов доложил губернатору Глебу Никитину об утверждении программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Во время встречи Глеб Никитин обратил внимание министра на необходимость улучшить доступность лекарственного обеспечения граждан, попадающих под категорию льготников.

- Обращаю ваше внимание на то, что сроки обеспечения льготными препаратами наших граждан должны неукоснительно соблюдаться, - уточнил Глеб Никитин. –

Кроме того, губернатор заметил, что от нижегородцев поступают жалобы на невозможность получить конкретный лекарственный препарат, так как в список льготных на сегодняшний день он не входит, и врач не имеет права его выписать, заменяя на не всегда лучший аналог.

- Нужно уходить от того, чтобы решать такие вопросы «в ручном режиме, - сказал Глеб Никтин.

После чего он дал поручение детально рассмотреть вопрос о возможности принятия подобных решений комиссией.

По словам Антона Шаклунова, после выписки рецепта пациенты сейчас ждут лекарств не более одного-трех дней. Также он отметил, что есть возможность вносить изменения в заявку в режиме онлайн.

- На сегодняшний день отсроченных рецептов не», - заверил министр.

В 2018 году лекарствами были обеспечены более 120 тысяч льготников, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году. А в следующем году можно будет потратить еще больше денег на льготные лекарства, так как в областной бюджет заложено на 10 процентов больше средств.

Помимо этого в области в три раза увеличится количество бережливых поликлиник. Их число с 54 возрастет до 158. Кроме того, в селе Полупочинки Дивеевского района будет построен ФАП. А в деревне Ушаково Богородского района и селе Михеевка Ардатовского района фельдшерско-акушерские пункты будут заменены.

Для удобства пациентов в Нижегородской области закупаются передвижные модули. В этом году было приобретено девять модулей. В следующем планируется купить еще 14 модулей.

За счет средств ОМС и областного бюджета увеличится и количество видов высокотехнологичной медицинской помощи. Так, по кардиохирургическому профилю на 48 процентов увеличено плановое стентирование (будут прооперированы порядка 1800 пациентов с хронической ишемической болезнью сердца), а также планируется провести операции по эндопротезированию крупных суставов для 1300 человек. А при необходимости нижегордцы будут иметь возможность бесплатно обратиться в федеральные клиники. Такая помощь запланирована для пяти тысяч человек.

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