Глеб Никитин: «Сроки обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами должны соблюдаться неукоснительно»

На заседании правительства Нижегородской области 21 декабря региональный министр здравоохранения Антон Шаклунов доложил губернатору Глебу Никитину об утверждении программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Во время встречи Глеб Никитин обратил внимание министра на необходимость улучшить доступность лекарственного обеспечения граждан, попадающих под категорию льготников.

- Обращаю ваше внимание на то, что сроки обеспечения льготными препаратами наших граждан должны неукоснительно соблюдаться, - уточнил Глеб Никитин. –

Кроме того, губернатор заметил, что от нижегородцев поступают жалобы на невозможность получить конкретный лекарственный препарат, так как в список льготных на сегодняшний день он не входит, и врач не имеет права его выписать, заменяя на не всегда лучший аналог.

- Нужно уходить от того, чтобы решать такие вопросы «в ручном режиме, - сказал Глеб Никтин.

После чего он дал поручение детально рассмотреть вопрос о возможности принятия подобных решений комиссией.

По словам Антона Шаклунова, после выписки рецепта пациенты сейчас ждут лекарств не более одного-трех дней. Также он отметил, что есть возможность вносить изменения в заявку в режиме онлайн.

- На сегодняшний день отсроченных рецептов не», - заверил министр.

В 2018 году лекарствами были обеспечены более 120 тысяч льготников, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году. А в следующем году можно будет потратить еще больше денег на льготные лекарства, так как в областной бюджет заложено на 10 процентов больше средств.

Помимо этого в области в три раза увеличится количество бережливых поликлиник. Их число с 54 возрастет до 158. Кроме того, в селе Полупочинки Дивеевского района будет построен ФАП. А в деревне Ушаково Богородского района и селе Михеевка Ардатовского района фельдшерско-акушерские пункты будут заменены.

Для удобства пациентов в Нижегородской области закупаются передвижные модули. В этом году было приобретено девять модулей. В следующем планируется купить еще 14 модулей.

За счет средств ОМС и областного бюджета увеличится и количество видов высокотехнологичной медицинской помощи. Так, по кардиохирургическому профилю на 48 процентов увеличено плановое стентирование (будут прооперированы порядка 1800 пациентов с хронической ишемической болезнью сердца), а также планируется провести операции по эндопротезированию крупных суставов для 1300 человек. А при необходимости нижегордцы будут иметь возможность бесплатно обратиться в федеральные клиники. Такая помощь запланирована для пяти тысяч человек.