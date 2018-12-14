2018-12-14T17:34:58+03:00
Общество

Новый автомобиль первой помощи получил парк техники 44-ПСЧ в Арзамасе

Это стало возможным благодаря поддержке Арзамасского приборостроительного завода
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новый автомобиль первой помощи получил парк техники 44-ПСЧ в АрзамасеНовый автомобиль первой помощи получил парк техники 44-ПСЧ в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Парк техники 44-ПСЧ пополнился новым автомобилем первой помощи благодаря поддержке АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина». Ключи от машины главный инженер АПЗ Дмитрий Климачев вручил начальнику части Харису Шаипкину на торжественном построении личного состава Арзамасского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

–Сотрудничество нашего предприятия и 44-й пожарной части продолжается с 1980-х годов, – обратился к пожарным Арзамаса главный инженер АО «АПЗ» Дмитрий Климачев. – Результат налицо – отсутствие серьезных инцидентов. Сотрудники части и ее начальник лично проводят серьезную профилактическую работу: тренируют приборостроителей, выявляют и предотвращают нарушения пожарной безопасности. А силами АПЗ совершенствуется материально-техническая база части, обновляется подвижной состав. Несколько лет назад завод приобрел для 44-ПСЧ КАМАЗ. А сегодня руководство предприятия приняло решение выделить средства на покупку еще одного маневренного автомобиля первой помощи.

– Благодарю руководство АПЗ за то, что даже в нынешнее экономически непростое время завод уделяет внимание финансированию структур, обеспечивающих безопасность населения, вкладывает в это дело душу и средства, – отметил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. – Этот опыт взаимодействия пожарной части и градообразующего предприятия необходимо развивать по всей области.

– Машина оснащена всем необходимым не только на пожаре, но и для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. Автомобиль данного типа маневренный, быстрый – в черте города и предприятия он просто незаменим. Выражаю благодарность руководству АО «АПЗ» в лице генерального директора Олега Лавричева, главного инженера Дмитрия Климачева, начальника транспортного управления Игоря Лытенкова за укрепление пожарной безопасности завода и приобретение нового пожарного автомобиля, - отметил Харис Шаипкин.

СПРАВКА «КП»:

Новый автомобиль оснащен:

- насосом высокого давления, что позволяет подавать воду непрерывно более 15 минут;

- насосной установкой «Спрут»;

- двумя гидравлическими ножницами;

- бензорезом;

- медицинской укладкой и др.

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