2018-12-14T17:21:28+03:00
Общество

АПЗ продемонстрировало передовые технологии на выставке в рамках Координационного совета

Одним из главных героев экспозиции стал беспилотник вертолетного типа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АПЗ продемонстрировало передовые технологии на выставке в рамках Координационного советаАПЗ продемонстрировало передовые технологии на выставке в рамках Координационного советаФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Первый координационный совет по развитию промышленности в Нижегородской области с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова состоялся в Нижнем Новгороде. В заседании также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, делегации всех регионов России и руководители ведущих промышленных предприятий. Основной темой совета стало развитие экспортного потенциала и несырьевого неэнергетического экспорта российских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

- Это мероприятие раскрывает возможности и демонстрирует новые механизмы, которые запущены для поддержки программ конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. Через эти механизмы поддержки, через финансирование федеральных целевых проектов в течение шести лет будет направлен почти триллион рублей. Наш экспорт во многом не развивается именно из-за дефицита ресурсов и возможностей у предприятий выходить на зарубежные рынки. Российский экспортный центр поможет решить эту проблему, - считает генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

В рамках координационного совета также прошла выставка предприятий Нижегородской области, ориентированных на внешний рынок. Арзамасский приборостроительный завод также представил свои передовые технологии: одним из главных героев экспозиции стал беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.

– Есть прямая заинтересованность уже у нескольких организаций, которые планируют использовать аппарат для доставки грузов и контроля газовых трубопроводов, – рассказал начальник КБ-2 дочернего предприятия АПЗ - ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» Владимир Пименов.

Также на своем стенде АПЗ представил линейку гражданской продукции – передовые приборы учета воды и газа, комплекс для измерения объема природного газа «СГ-Суперфлоу», измерительную систему «Алко».

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