Конференция по вопросам повышения производительности труда в ОПК состоялась в Нижнем Новгороде

IV научно-практическая конференция «Повышение производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления производством» состоялась в Нижнем Новгороде. В ней приняли участие около 300 представителей федеральных и региональных органов власти, холдингов, концернов, интегрированных структур ОПК и научных организаций вузов, а также сотрудники Арзамасского приборостроительного завода и генеральный директор Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Конференция проводилась при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития, правительства Нижегородской области и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Нижегородская область была выбрана местом проведения всероссийской конференции не случайно.

– Регион обладает значительным промышленным потенциалом и уже достиг заметных успехов в повышении производительности труда. Выбор мощного промышленного региона – это всегда главный аргумент для разговора о промышленности, – подчеркнул заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

Началась конференция с темы диверсификации производства на предприятиях ОПК. К 2030 году, согласно задаче, поставленной президентом страны и обозначенной в Стратегии развития Нижегородской области, доля гражданской продукции на предприятиях «оборонки» должна составлять 50%. Сейчас этот показатель составляет в среднем по региону 20%.

– Целевой показатель высок, – отметил на пленарном заседании конференции и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. – В ходе диверсификации необходимо менять многое. В том числе и подходы к повышению производительности труда и эффективности производства. Считаю, что у нашего региона есть все возможности для этой работы: кадровый потенциал, конструкторская база, практика крупнейших госкорпораций и их предприятий. Создан центр компетенций в сфере производительности труда, обладающий опытом внедрения бережливых систем на предприятиях в различных отраслях.

– Система бережливого производства – это не просто набор инструментов, это образ мышления, философия, определенная культура производства. Нижегородская область выбрана пилотным регионом для реализации национального проекта по повышению производительности труда. Его участниками уже стали 18 предприятий, в том числе и АПЗ, - рассказал генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев. – Нацпроект – это дополнительная возможность соответствовать уровню технологического развития и мировым стандартам. К сожалению, пока мы во многом отстаем. Видимо, по причинам слишком консервативного мышления менеджмента на предприятиях, большого количества барьеров и трудностей, которые создаются вокруг экономики промышленности, в частности, предприятий ОПК. Федеральная программа мотивирует дополнительным финансированием процессов подготовки, переквалификации специалистов – бизнес-тренеров, не нанятых, а «рожденных» внутри производственных подразделений.