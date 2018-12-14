2018-12-14T15:46:57+03:00
Общество

Конкурс «Инженер года» в шестой раз состоялся в Арзамасе

Мероприятие проводит Арзамасский приборостроительный завод
Эльвира ОСИПОВА
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Конкурс «Инженер года» в шестой раз состоялся в АрзамасеКонкурс «Инженер года» в шестой раз состоялся в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Конкурс профессионального мастерства «Инженер года» в шестой раз прошел в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

АПЗ – единственное в Арзамасе предприятие, которое ежегодно проводит такой конкурс. Новейшие инженерно-конструкторские технологии, эффективные программы управления, непрерывное техническое перевооружение, совершенствование процессов производства на предприятии – все это предъявляет высокие требования к квалификации персонала.

– Продукция нашего завода становится сложнее, все выше предъявляемые к ней требования, – сказал технический директор Виктор Сивов. – Сегодня предприятие вступает в период цифровых технологий, когда все процессы автоматизируются. У нас создаются рабочие места для автоматизированного контроля блоков и систем, в перспективе будет целый комплекс. В научном плане работа подкрепляется сотрудничеством с ООО «АПКБ» и различными научно-исследовательскими университетами.

За звание лучшего соревновались 48 инженеров-конструкторов и инженеров-электроников сборочных цехов, отдела главного конструктора по специальной продукции в возрасте до 40 лет.

– В этом году мы впервые допустили к участию победителей прошлых лет, молодых талантливых начальников КБ, чтобы поднять планку конкурса и показать высокий уровень знаний тех, на кого надо равняться, – отметил председатель жюри в номинации «Инженер-конструктор», заместитель главного конструктора по спецпродукции – главный конструктор производства №1 Виктор Рогинский.

Традиционно конкурс состоял из теоретической и практической частей. Экзамен по теории включал 30 вопросов, на которые нужно было ответить за 45 минут. Инженерам-конструкторам предлагались вопросы, касающиеся знаний нормативной и конструкторской документации, материалов, видов испытаний, применения отдельных приборов, печатных плат. Инженерам-электроникам – вопросы, касающиеся документации, цифровой и аналоговой техники, принципов работы приборов, элементной базы.

В практической части, на которую было отведено 165 минут, инженерам-конструкторам предлагались 7 задач (4 простых и 3 сложных), а инженерам-электроникам – 10 задач (5 простых и 5 сложных).

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