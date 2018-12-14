2018-12-14T15:12:16+03:00
Общество

Общественный транспорт Дзержинска перейдет на систему безналичной оплаты проезда 25 декабря

Сейчас водители и кондукторы МУП «Экспресс» учатся работать с валидаторами и транспортными картами
Юлия ИСАЕВА
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Общественный транспорт Дзержинска перейдет на АСКОП 25 декабряОбщественный транспорт Дзержинска перейдет на АСКОП 25 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов проверил, как в Дзержинске проходит внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСКОП) в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, тестовый запуск системы запланирован на 25 декабря.

Сейчас водители и кондукторы МУП «Экспресс» учатся работать с валидаторами и транспортными картами.

По словам Власова, необходимое оборудование будет доставлено в Дзержинск до 25 декабря.

- Самое главное, что переход на эту систему позволит сделать прозрачными все доходы от оплаты проезда, - пояснил министр транспорта.

Как заявил мэр Дзержинска Иван Носков, сейчас перед транспортным предприятием поставлены две важные задачи: переход на АСКОП и повышение контроля за соблюдением расписания движения общественного транспорта.

Кстати, в 2018 году МУП «Экспресс» приобрел 12 новых автобусов. Они могут работать как на бензине, так и на метане.

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