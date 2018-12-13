2018-12-13T13:10:31+03:00
Общество

Творог проверили на соответствие ГОСТу в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин поручил усилить борьбу с контрафактом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Творог проверили на соответствие ГОСТу в Нижегородской областиТворог проверили на соответствие ГОСТу в Нижегородской областиФото: Тимур ХАНОВ
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Очередной рейд активистов Общественного народного фронта прошел по магазинам Нижнего Новгорода – на этот раз проверке подвергся творог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам члена регионального штаба ОНФ Ирины Войновой, из пяти образцов творога, которые сдали на проверку участники ОНФ, качественными оказались лишь два. При этом на четырех пачках стояла маркировка ГОСТ, а еще один образец был изготовлен по ТУ. Образцы творога, произведенного в Нижегородской и Саратовской областях и в Республике Чувашия, были закуплены активистами ОНФ в магазинах Нижнего Новгорода и сданы на исследования в аккредитованную лабораторию Центра стандартизации и метрологии Росстанданта в регионе.

- Два образца, заявленные как ГОСТ, не соответствовали ГОСТу. Образец, произведенный по ТУ, также не соответствовал заявленным техническим условиям, - отметил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Несоответствия были выявлены и по масложировому составу, и по наличию белка, и по его количеству. Любопытно, что жирность обезжиренного творога, произведенного по ТУ, составила 38%, тогда как даже в нормальном, не обезжиренном твороге она не должна превышать 23%. Вероятно, в основу этих продуктов легло сухое обезжиренное молоко, а до консистенции творога его доводили с помощью заменителей молочного жира – а их в твороге быть не должно.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить борьбу с контрафактной и фальсифицированной молочной продукцией.

- В следующем году мы планируем на 20% увеличить объемы поддержки сельского хозяйства. У aграриев и перерaботчиков есть желание нарaщивать объемы производства, но недобросовестные производители мешaют выполнению этой задачи. Есть инициатива по серьезному увеличению штрaфов за производство фальсификата, - отметил Глеб Никитин.

- По поручению Глеба Никитина в Нижегородской области была организовaна межведомственнaя рабочaя группа по борьбе с нелегальным оборотом молочной продукции. В результате ее работы было принято решение о создaнии в Нижегородской облaсти молочного союзa – объединения добросовестных производителей молочной продукции. Оно должно стать дополнительным механизмом в борьбе с фaльсификатом и контрaфактом, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательствa Нижегородской облaсти Мaксим Черкaсов.

Справка

Были закуплены:

№1 ООО «Молочный завод «Приволжский» – заявленным параметрам соответствует

№2 ООО «Сокольский молокозавод» - не соответствует заявленным параметрам

№3 ООО «Бутурлинское молоко» - не соответствует заявленным параметрам

№4 ОАО «Ядринмолоко» – заявленным параметрам соответствует

№5 ООО «Комбинат детского питания» - не соответствует заявленным параметрам

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