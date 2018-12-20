Нижегородец Денис Черышев со своей девушкой Кристиной Кобе встали на защиту детей Африки

Нижегородец Денис Черышев, который во время чемпионата мира по футболу влюбил в себя всех россиян, блистает не только на футбольном поле, но и на благотворительных вечерах. На своей страничке в социальной сети Денис выложил фотографию с вечера, который проводила ассоциация для детей, находящихся в неблагоприятном положении в Центральной Африке Foundation kihsan. На снимке он стоит вместе со своей девушкой Кристиной Кобе. Оба они одеты в строгие черные костюмы. Так что одна из поклонниц Дениса написала, что они похожи друг на друга.

- Очень подходите друг другу! Даже чем-то похожи, - восхищается kosareva7916.

Да и вообще все поклонники сошлись во мнении, что смотрится пара великолепно, что они милы и красивы.

- Ой какие же вы прекрасные, счастья вам, люблю, - написала irikozyrkova.

Вся лента Дениса заполнилась мимимишными комментариями.

- Какие же вы милые, - написал ni.ka20.01.

За девять часов совместная фотография Дениса и Кристины собрала 32 598 лайков.

Напомним, Денис Черышев попал в сотню лучших футболистов мира по версии британской газеты The Guardian. Согласно опубликованным данным, игрок «Валенсии» занял в этом рейтинге 87 строчку. К слову, больше никто из россиян в этот список не попал.