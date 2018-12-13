«Нас прижимают»: Предприниматели рассказали о ситуации с газетными киосками в Нижнем Новгороде

Покупая любимую газету или журнал, читатели не задумываются, как тяжко приходится владельцам киосков, в которых продается эта печатная продукция. А проблем немало, и это подтверждают намучившиеся предприниматели. На вопрос «Как обстоят дела с газетными киосками в Нижнем Новгороде?» они с горечью выдают: «Не особо…»

«Комсомолка» не раз писала о нелегкой судьбе киосков печати, находящихся под угрозой исчезновения. Взять хотя бы историю с объектами в Советском районе Нижнего Новгорода осенью 2017 года. Сначала чиновники в принудительном порядке демонтировали киоск на улице Генерала Ивлиева. Вернуть его со штрафстоянки владелец сети «Пресса для всех» Андрей Тимофеев смог только через десять дней! Павильон установили на прежнее место в пятницу, а в ночь на понедельник он сгорел. Выяснилось, что это был поджог.

Менее чем через месяц появилась информация о планируемом демонтаже киоска на Полтавской улице в том же районе. Причем формально размещение тех двух павильонов было незаконным - по каким-то причинам администрация в 2017 году отказалась продлевать договор на их размещение, хотя стояли они там не первый год, но раньше проблем не возникало.

В мае 2018 года киоскеры снова забили тревогу. Тогда им пришлось отстаивать киоски печати в Центре Сормова, рядом с автобусной остановкой на Коминтерна, 115. Администрация решила благоустроить территорию, на которых стояли нестационарные торговые объекты (НТО), а после поставить там только один такой объект - с сувенирной продукцией. Хотя изначально было ясно, что туристы в тот район заезжают не часто и куда нужнее там киоски с печатной продукцией и возможностью пополнить транспортные карты (остановка все-таки).

К счастью для предпринимателей, та история закончилась благополучно: им удалось отстоять право на размещение своих павильонов в Сормовском районе. И все же киоскеры смотрят в будущее не без тревоги.

- Конечно, по большей части нас прижимают. По тем или иным причинам регулярно вычеркивают из схемы по одному-два киоска, - сообщил «Комсомолке» генеральный директор АО «Печать» Сергей Сурмилов. - То проезда пожарного нет, то еще что-нибудь. Да, нам пытаются выделять новые места, но обычно они бывают бесперспективными, где наш товар никому не нужен.

Сурмилов отметил, что наибольшая часть киосков, которая мешала властям, уже убрана. Тем не менее за 2018 год АО «Печать» лишилась трех точек в хороших местах, еще около десяти киосков находятся под угрозой.

- Мы пытаемся договариваться с администрацией, уговариваем, объясняем, и иногда нам идут навстречу. Но тема сносов газетных киосков по-прежнему больная. Непонятно, почему идет эта война! Мы платим все налоги, аренду и зарплату сотрудникам, торгуем печатными изданиями. Фактически несем просвещение в массы! - добавил предприниматель.

Без энтузиазма о ситуации с газетными киосками в Нижнем Новгороде говорит владелец сети «Пресса для всех» Андрей Тимофеев. Ему удалось избежать закрытия точек, но в скором времени придется чем-то жертвовать. Так, на декабрь 2018 года – январь 2019 года запланировано закрытие до 20% киосков.

- У нас много не до конца узаконенных объектов, потому что городская власть апеллирует к регламенту. А по нему все нестационарные торговые объекты должны быть расположены минимум в 15 метрах от зданий. И этот пятнадцатиметровый барьер не дает поставить киоски практически везде, - рассказал Тимофеев. - Поэтому придется закрыть точки. Ну а сколько можно платить штрафы?

При этом владелец «Прессы для всех» подчеркнул, что с момента появления в Нижнем Новгороде нового главы есть огромный позитивный момент - снизились ставки по договорам аренды на размещение НТО. За это, по словам Андрея Тимофеева, большое спасибо. Еще бы над регламентом поработать.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода:

- В 2018 году, согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы, размещаются 573 киоска, из которых 182 объекта реализуют печатную продукцию. Годом ранее размещалось 511 объектов, из которых 172 - газетные киоски.

С декабря 2017 года по настоящее время принято более чем 130 положительных решений по заявлениям предпринимателей о заключении договоров по приоритетному праву на размещение киосков и о включении мест в Схему размещения НТО на 2018-2022 годы.

Пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области:

- Представители аппарата присутствуют на заседаниях комиссии администрации города по вопросам размещения НТО. По большей части заявок от владельцев киосков печати принимаются положительные решения. В схеме размещения НТО на территории города также появляются новые места, претендовать на которые по конкурсу могут и киоски печати. К примеру, как анонсировали 12 декабря 2018 года представители администрации города на встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимателями, в ближайшее время будет объявлен конкурс на размещение НТО на Нижневолжской набережной.