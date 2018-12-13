2018-12-13T14:45:56+03:00
Общество

Победитель второго сезона «Адской кухни» три месяца кормил нижегородцев

В награду Владислав Керезь получил работу в новом ресторане Константина Ивлева на Верхневолжской набережной
Анастасия НАЗАРОВА
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Шеф-поварами финального ужина стали 22-летний Илья Амерханов и 21-летний Владислав Керезь (на фото).Шеф-поварами финального ужина стали 22-летний Илья Амерханов и 21-летний Владислав Керезь (на фото).Фото: скрин с видео
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Борьба лучших поваров России за место в новом ресторане Константина Ивлева велась 16 недель. И вот в четверг, 13 декабря, в эфире телеканала «Пятница» стало известно имя лучшего выпускника кулинарной школы шефа Ивлева под названием «Адская кухня».

В финале Влада и Илью поддерживали родственники и выбывшие ранее участники шоу. Фото: СОЦСЕТИ

В финале Влада и Илью поддерживали родственники и выбывшие ранее участники шоу.Фото: СОЦСЕТИ

Шеф-поварами финального ужина стали 22-летний Илья Амерханов (Гусь-Хрустальный) и 21-летний Владислав Керезь (Брест).

- У меня мурашки от Влада и Ильи. Если взять профессиональную сторону, то оба находятся в начале своего пути. Не сказал бы, что они близнецы, но что двойняшки, сто пудово! - заявил Константин Ивлев накануне финала.

Победителю досталось не только место в новом ресторане шефа Ивлева, но и миллион рублей! Фото: СОЦСЕТИ

Победителю досталось не только место в новом ресторане шефа Ивлева, но и миллион рублей!Фото: СОЦСЕТИ

И вот заключительная церемония. До оглашения победителя остались считанные секунды. Кто же получит место в ресторане шефа и один миллион рублей?

- В тот момент так колотилось сердце! Хуже, чем когда я был номинирован, - признался Влад.

- Я подсчитал голоса гостей. Один из вас набрал 450 очков, а второй - 514. Кто набрал больше, тот и победил, - сообщил гуру кулинарии Ивлев.

Так 21-летний Влад выглядел в самом начале шоу "Адская кухня". Фото: СОЦСЕТИ

Так 21-летний Влад выглядел в самом начале шоу "Адская кухня".Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что «путевку» в Нижний Новгород выиграл минский повар Влад Керезь. В ресторане «Парк культуры» на Верхневолжской набережной победитель «Адской кухни» проработал всего три месяца в должности су-шефа.

- В мои обязанности входило контролировать кухню. Она там большая, раздача 16 метров! Огромные окна на кухне, большое крутое меню. Было очень интересно. Я много нового для себя узнал, - поделился молодой человек.

- Мне очень импонировали его стиль, его желание. Но иногда я хочу, чтобы все самое лучшее было рядом со мной, - издалека начал Ивлев.

В общем, лишись нижегородцы замечательного су-шефа - Константин забрал Влада в свой новый ресторан в Москве.

Напомним, что во втором сезоне кулинарного шоу участковала жительница Сарова Юлия Кобцева. Правда, из гонки за главный приз "королева карвинга" выбыла почти сразу.

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