Новогодние выставки 2018-2019 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

В новогодние праздники нужно отдыхать не только весело, но и культурно. "Комсомольская правда" подскажет, где можно посмотреть красивые экспозиции в Нижнем Новгороде. Вам понравится!

Лучший ученик Айвазовского. Михаил Алисов (0+)

Апервые в Нижнем Новгороде будет представлена выставка Михаила Алисова (1859-1933) - художника-пейзажиста, мариниста, ученика Айвазовского. Это настоящий подарок для широкой публики, так как имя художника известно в большей степени искусствоведам и антикварам. Основу экспозиции составляют 30 произведений Алисова из частной коллекции.

Когда: 15 декабря 2018 – 27 января 2019

Где: Нижегородский государственный художественный музей (Кремль, корпус 3)

Цена билетов: от 100 рублей

1937. Выставка художника Василия Маслова (0+)

В Нижнем Новгороде уже проходит масштабный выставочный проект, который рассказывает уникальную историю последней выставки художника Василия Маслова (1905-1938). Организаторы предлагают современникам вернуться на последнюю в жизни художника выставку. Впервые широкой аудитории представлены более 90 произведений Маслова из фондов НГХМ, а также обширный историко-биографический материал: архивные документы, фотографии, письма, воспоминания, которые передают атмосферу первых послереволюционных десятилетий и рассказывают о судьбе Маслова, чье творчество оказалось незаслуженно забытым на долгое время.

Когда: 7 декабря 2018 – 10 февраля 2019

Где: Нижегородский государственный художественный музей (Кремль, корпус 3)

Цена билета: от 100 рублей

Земля любви. Очарование неаполитанской провинции (0+)

Выставка знакомит зрителей с картиной известного французского художника Луи Леопольда Робера (1794 - 1835) «Неаполитанка с ребенком» (1826). Сюжет полотна варьирует традиционную для европейского классического искусства тему материнской любви, возвышенный образ которой вдохновлял художников и поэтов на протяжении столетий. Картина демонстрируется широкой публике впервые.

Когда: 9 ноября 2018 – 31 января 2019

Где: Нижегородский государственный художественный музей. Дом Сироткина. (Верхневолжская набережная,3)

Something Else. Новая художественная сцена Англии (12+)

Молодые художники, выпускники ведущих университетов Великобритании представляют свои новые произведения. Картины, графические работы, керамика и инсталляции демонстрируют многообразие образов и смыслов, а также тесную взаимосвязь истории искусства и современных интерпретаций его подходов и сюжетов.

Когда: 20 декабря 2018 – 24 марта 2019

Где: Арсенал (Кремль, корпус 6)

Цена билета: 200 рублей, льготный — 100 рублей. Каждую среду вход на выставку свободный.

Бумажные истории (12+)

Выставка бук-арта, скетчбуков, комиксов, зинов, а также всевозможных промежуточных рисовано-печатных форм. Выставка на фоне коллекции лубка, который в значительной мере был историческим предшественником опытов современных художников в составлении авторских отчётов, журналов, дневников, манифестов, размышлений, рисованных фантазий — словом, «бумажных историй».Будут показаны работы из собрания Муромского историко-художественного музея, из коллекций Оксаны Будулак и группы «Провмыза», от издательства «Бумкнига» и объединения «Морс», а также от авторов из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Казани и Чебоксар.

Когда: 20 декабря 2018 – 24 марта 2019

Где: Арсенал (Кремль, корпус 6)

Цена билета: 200 рублей, льготный — 100 рублей. Каждую среду вход на выставку свободный.

Механизм бессмертия (0+)

Новый проект Ивана Плюща, в котором художник взаимодействует с пространством Нижегородского Арсенала и размышляет о времени, памяти и повседневных человеческих эмоциях. Зрители приглашаются в путешествие по выдуманному парку развлечений, где знакомые с детства аттракционы принимают новые символические формы.

Когда: 20 декабря 2018 – 24 марта 2019

Где: Арсенал (Кремль, корпус 6)

Цена билета: 200 рублей, льготный — 100 рублей. Каждую среду вход на выставку свободный.

Поле, дверь, свинья, болото (16+)

Новый проект московского дуэта художников Бегальской и Вилкина подготовлен специально для Галереи 9Б. Он состоит из более десяти картин и ряда графических листов – вполне традиционных техник для авторов, которые известны в первую очередь своими авангардными работами, от новаторского типа объектов до сложных театрализованных перформансов.

Когда: 23 ноября 2018 – 23 января 2019

Где: «Галерея 9Б» (ул. Октябрьская, 9Б)

Цена билета: бесплатно

Инесса Сафронова. Персональная юбилейная выставка (12+)

Заслуженный художник РФ Инесса Сафронова в настоящее время является одним из ярчайших представителей реалистической школы живописи в Нижнем Новгороде. Собрание ее работ представляет собой калейдоскоп различных жанров. Многогранность реальности автор запечатлевает в разных жанрах: изящество и нежность полевых цветов в натюрморте, яркие краски лета, спокойствие и величие зимнего леса в пейзаже, жизнь людей в разных проявлениях в бытовой и исторической картине.

Когда: 14 декабря 2018 – 20 января 2019

Где: Нижегородский государственный выставочный комплекс (пл. Минина и Пожарского, 2/2)

Цена билета: 100 рублей

Черно-белый Новый год (6+)

Это выставка новогодних любительских фотографий: от традиционных изображений с елью и зимних пейзажей до натюрмортов с елочными игрушками и карнавальных сюжетов. Посетители смогут увидеть, каким было новогоднее время в Советском Союзе, как выглядели знаковые места города Горького, чем были заняты люди. Отдельный раздел выставки будет посвящен новогодним черно-белым фотооткрыткам.

Когда: 17 декабря 2018 – 14 января 2019

Где: Центральная районная библиотека им. Шевченко (просп. Гагарина, 112)

Цена билета: бесплатно