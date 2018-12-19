Появились подробности жуткой аварии с пассажирским автобусом в Выксе

Вечером 18 декабря 2018 года в Выксе пассажирский автобус врезался в дерево. Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области рассказал, что сейчас четыре человека находятся в больницах.

По информации, авария случилась около 18:00 на Почтовой улице. Жители Выксы ехали домой после работы на маршрутке №18. Как сообщли очевидцы происшествия, водителю стало плохо. Мужчину госпитализировали с места ДТП с сотрясением головного мозга, ушибами и переломом. Кроме него в больницах еще оказались три пассажира: 37-летний мужчина и две 62-летние женщины. У них зафиксированы переломы и ушибы.

Еще девять человек обратились к врачам. Им госпитализация не потребовалась.

Напомним, 22 октября в Богородском районе Нижегородской области иномарка протаранила пассажирский автобус. От машины осталась лишь груда металла, а в ближайшие больницы стали поступать многочисленные жалобы от пострадавших. За медицинской помощью тогда обратились 28 человек, а водитель иномарки погиб на месте происшествия.