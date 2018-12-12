2018-12-12T18:24:18+03:00
Общество

Илья Авербух приедет в Нижний Новгород на открытие «Зимней сказки»

Крупнейшая развлекательная площадка расположится перед стадионом на Стрелке
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Знаменитый фигурист покажет нижегородцам фрагмент своего ледового шоу.Знаменитый фигурист покажет нижегородцам фрагмент своего ледового шоу.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Знаменитый фигурист Илья Аверхбух покажет фрагмент своего ледового шоу на открытии самой крупной в регионе (более 20 тысяч квадратных метров) развлекательной площадки «Зимняя сказка». Торжественное мероприятие состоится на территории стадиона «Нижний Новгород» 15 декабря, сообщает пресс-служба облправительства.

В первый день работы площадки вход на территорию откроется в 14.30 (проходить через вход №3). Посетителей ждет обширная программа: выступление артистов, диджеев, конкурсы, мастер-классы, призы и подарки от партнеров «Зимней сказки», а также возможность покататься на коньках (вход на каток с искусственным льдом платный) и купить сувениры.

Именно там с 15 декабря по 10 марта будут работать «Резиденция Деда Мороза» и ярмарка. Причем, по словам и.о. замглавы региона Александра Югова, территория стадиона станет основным местом празднования не только Нового года и Рождества, но и Дня студента, Дня Святого Валентина, Дня защитника Отечества, Международного женского дня и проводов Масленицы.

ВАЖНО

Развлекательная площадка «Зимняя сказка» будет открыта для всех желающих ежедневно с 15.00 до 22.00 по будням и с 11.00 до 23.00 в выходные и праздничные дни.

Для детей до 7 лет вход на каток свободный, для детей с 7 до 14 лет стоимость входного билета (1 сеанс - 3 часа) - 50 рублей. Входной билет для взрослых (1 сеанс) - 150 рублей в будние дни, в выходные и праздничные дни - 200 рублей.

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