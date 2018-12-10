Афиша Нижнего Новгорода с 12 по 19 декабря: Хор Турецкого, пингви-шоу и Евдокия Германова

Хор Турецкого: 25 лет на сцене

Хор Турецкого - музыкальный феномен XXI века. Настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения. Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет более 5000 выходов на сцену и 3 000 000 километров пройденного пути. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Коллектив не имеет репертуарных границ - от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на десяти языках. (0+)

16 декабря, 15.00 и 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 2600 - 4800 рублей

Старый Новый год в Кремле!

Нижегородская филармония предлагает всем любителям музыки купить счастливый билет и отправиться в Новый год вместе с экипажем симфонического оркестра. «Добро пожаловать на борт Аэробуса 2019. Мы отправимся по музыкальному маршруту «Вокруг света за 80 минут». В пути вам будут предложены прохладительные напитки, живая музыка и чудесные превращения оркестра. Ожидаются лотереи, игры и конкурсы», - отмечают организаторы концерта. Командир экипажа - пилот первого класса Александр Скульский. (6+)

13 января, 18.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 1500 рублей

Алексей Макаров в спектакле «Доктор знает все»

Вроде обычная ситуация: двое приходят к врачу со своими душевными проблемами. Обиды, быт, непонимание. Вот только пациенты не люди, а ангел и бес. Да и врач совсем не психолог, а проктолог. И проблемы такие, что непонятно, кому должен помочь доктор: ангелу, бесу, себе или человечеству. Кто победит в этом споре: добро или зло? Кому отдаст победу доктор, смотрящий на мир через мировоззрение проктолога? Сложные взаимоотношения между представителями света и тьмы заставят вас смеяться или плакать. В ролях: Олег Фомин, Алексей Макаров и Владимир Фекленко.

13 декабря, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1000 - 3000 рублей

«Три кота. С Новым годом!»

В Нижнем Новгороде покажут новый московский лицензионный спектакль с участием ростовых кукол. Новый год с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно…

Утро в семье началось необычно. Мама и папа остались дома, ведь надо успеть подготовить настоящий праздник. А для хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому году.

На спектакле котята вместе с маленькими зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться. (0+)

20 декабря, 18.30

ДК ГАЗа, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 300 - 1100 рублей

Евдокия Германова в спектакле «Фаина. Птица, парящая в клетке»

Этот спектакль - дань любви и уважения великой актрисе Фаине Раневской. Происходящее на сцене приковывает внимание зрителя с первой минуты, той самой, когда на сцене появляются Раневская и ее неуклюжая домработница Маруся. На сцене Фаина Георгиевна в гениальном исполнении Светланы Коркошко смеется, грустит, сетует на жизнь, ругается на любимую домработницу и, конечно же, отпускает свои фирменные шутки. Еще один яркий персонаж спектакля - подруга Фаины Георгиевны, актриса Любовь Орлова - утонченная, шикарная женщина в дорогих нарядах, которая старается окружить подругу любовью и заботой. (18+)

В ролях: Светлана Коркошко, Евдокия Германова, Марина Куделинская, Игорь Письменный, Мария Кресина и другие.

24 декабря, 18.30

Театр драмы им. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 1000 - 3000 рублей

«Елки последние»

В киноальманах вошли пять новогодних историй. В новелле «Сосны» Тимура Бекмамбетова миллениал помогает своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Любимые герои первых «Елок» лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства» Егора Баранова. «Вокзал на троих» Анны Паркс расскажет историю о простой девушке, которая отправилась в погоню за своим счастьем - столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку. Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского. (6+)

Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Екатерина Агеева, Евгений Егоров, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров и другие.

С 27 декабря в сети кинотеатров «Империя грез»; тел. 220-07-52

Билеты: уточняйте по телефону

Новогоднее пингви-шоу «Ласта-Рика»

В честь 100-летия российского цирка нижегородцы увидят на одном манеже легендарные цирковые аттракционы, в том числе с участием пингвинов, которые удивляют своей непосредственностью и природным артистизмом. Пляжную вечеринку устроят пеликаны и морские львы. Ну и как же без австралийского кенгуру - настоящего боксера! Своей красотой и грацией восхищают разноцветные попугаи, которые ездят на велосипеде и играют в баскетбол. В шоу принимают участие и другие дрессированные животные: 12 королевских пуделей, капуцин и даже гусь. Украшением шоу станут «Звездные канатоходцы Волжанские». За праздничное настроение на манеже будет отвечать легенда цирка клоун Май. (0+)

22 декабря - 13 января

Нижегородский цирк, ул. Коммунистическая, 38; тел. 246-40-00

Билеты: 700 - 1800 рублей

#Bezformata

В завершение года галерея «Ардженто» открыла праздничную выставку #Bezformata, которая представляет живопись, графику, коллаж, ассамбляж и скульптуру. Это уже десятая выставка, созданная галереей в 2018 году. На этот раз пространство отступает от ранее заданного формата - графика и фотография - и порадует зрителей многообразием жанров, а также отсутствием заданной темы. Это выставка-продажа произведений искусства современных художников, каждый из которых будет представлен своей мини-выставкой внутри единой экспозиции. В экспозицию вошли работы Валерия Алешина, Виктора Грязнова, Владимира и Гульнуры Фуфачевых, Дмитрия Яновского, Константина Пьянова, Сергея Ледкова, Анны Карповой, Вячеслава Головченко, Николая Погорелова и Владимира Кокурина. (12+)

До 10 января

Галерея «Ардженто», ул. Минина, 17; тел. 8-908-760-51-81

Билеты: уточняйте по телефону

«1937. Выставка Василия Маслова»

Нижегородский государственный художественный музей представляет масштабный выставочный проект, который рассказывает уникальную историю последней выставки художника Василия Маслова (1905 - 1938).

В феврале-марте 1937 года в Горьковском художественном музее состоялась выставка талантливого живописца и графика Василия Маслова, а в июле ее автор был арестован и через полгода расстрелян по обвинению в контрреволюционной террористической деятельности. После ареста Маслова его произведения оказались надежно «спрятаны» в фондах музея и забыты на 80 лет.

Теперь музей предлагает современникам вернуться на последнюю в жизни художника выставку. Впервые широкой аудитории представлены более 90 произведений Маслова из фондов НГХМ, а также обширный историко-биографический материал: архивные документы, фотографии, письма, воспоминания, которые передают атмосферу первых послереволюционных десятилетий и рассказывают о судьбе Маслова, чье творчество оказалось незаслуженно забытым на долгое время. (0+)

До 10 февраля

Нижегородский художественный музей, Кремль, корп. 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону