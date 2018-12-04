Афиша Нижнего Новгорода с 5 по 12 декабря: Гела Гуралиа, Михаил Жванецкий и «Елки последние»

Михаил Жванецкий. Авторский вечер

Имя писателя-сатирика уже давно вошло в золотую коллекцию российских юмористов. В концертную программу, с которой Александр Жванецкий приедет в Нижний Новгород, вошли лучшие номера, созданные писателем за всю свою творческую биографию. Кроме уже известных миниатюр, в этот вечер прозвучат и новые произведения, в которых так же остро, с таким же искрометным юмором будет рассказано о пороках общества и о человеческой глупости. (18+)

9 декабря, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, тел. 428-31-25

Билеты: 2000 - 4500 рублей

Сольный концерт Гелы Гуралиа

Гела Гуралиа - российский и грузинский певец, обладатель уникального голоса тенор-альтино. Он стал открытием телепроекта «Голос 2», покорив многомиллионную зрительскую аудиторию Первого канала своим безграничным талантом и мастерством. Множество концертов, которые артист провел по всей стране, дали возможность зрителям, полюбившим его творчество, почувствовать мощную энергетику певца, насладиться завораживающим живым исполнением, которое затрагивает тайные струны души и вызывает невероятное восхищение. На всех концертах - только живой звук. (12+)

7 декабря, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1500 - 5000 рублей

Нью-Йорк джаз

Рэй Браун Джуниор - американский джазовый и блюзовый певец, шоумен и исполнитель на ударных инструментах, а также единственный сын великой джазовой певицы Эллы Фитцджеральд. К счастью, Рэй не стал соревноваться со своей великой матерью, а нашел свой путь в вокале, стилистике и поведении на сцене.

Яркий музыкант и замечательный человек, Рэй Браун-младший своими выступлениями несет огромный заряд позитива и доброты. Ему много что есть рассказать музыкой и словами. Это второй приезд артиста в Россию. Как и в прошлый раз, его сопровождает ансамбль Станислава и Вадима Майнугиных. (12+)

6 декабря, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 1800 рублей

«Елки последние»

В киноальманах вошли пять новогодних историй. В новелле «Сосны» Тимура Бекмамбетова миллениал помогает своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Любимые герои первых «Елок» лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства» Егора Баранова. «Вокзал на троих» Анны Паркс расскажет историю о простой девушке, которая отправилась в погоню за своим счастьем - столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку. Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского. (6+)

Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Екатерина Агеева, Евгений Егоров, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров и другие.

С 27 декабря в сети кинотеатров «Империя грез»; тел. 220-07-52

Билеты: уточняйте по телефону

«Подыскиваю жену. Недорого»: Марина Федункив и Роман Юнусов

Спектакль о любви и ее неожиданных поворотах. Главный герой Игорь богат, но несчастлив в любви. Чтобы найти жену, которая оценит его личные качества, а не размер кошелька, он решается изобразить из себя не особо зажиточного работника пенсионного фонда. После отбора всех кандидаток остается одна, вроде бы являющаяся подходящим вариантом для щепетильного толстосума, но дальнейший поворот событий принимает неожиданный оборот, о котором никто не мог и подумать…

В ролях: Марина Федункив (Comedy Woman, «Реальные пацаны»), Татьяна Морозова (Comedy Woman, «Женщины против мужчин»), Роман Юнусов (Comedy Club, «Одноклассницы») и Денис Косяков («Comedy Баттл», «Остров»).

12 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 700 - 2000 рублей

Премьера в Драме: «Три сестры»

Режиссер Валерий Саркисов предлагает собственный вариант сценографии, объединяя людей (Чехов, Станиславский, первые исполнители ролей в пьесе), арт-объекты (можно поехать в Москву и побывать в Доме-музее Станиславского), эпохи и зрителей непреходящей ценностью классических основ. Изысканные декорации и изящные, соответствующие тому времени стильные костюмы задают верный «чеховский» тон сразу и бесповоротно.

Судьбы трех сестер звучат как полифония вечного течения времени - с несостоявшейся любовью, с тихими вечерними посиделками у самовара, откровенными разговорами и «неудобными» ситуациями. Вроде бы «тихий» спектакль. Но тихий ли? Что-то витает в воздухе, атмосфера накаляется, и - набат, пожар; и снова из кажущейся благости вырастает конфликт, усиливается напряжение, и - выстрел! (12+)

12 декабря, 18.30

Театр драмы им. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 250 - 800 рублей